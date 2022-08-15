Анонс концерта в Латвии сразу вызвал диссонанс среди подписчиков Лободы, ведь она приглашала на событие на русском, а не на украинском, на которое она якобы недавно перешла. Также пользователи сети не понимали, какой у нее будет репертуар на концерте, ведь практически все песни – русскоязычные.

К слову "Европейцам сорвет крышу": фанаты не знают, что ждать от Лободы на концерте в Риге

Лобода с концертом в Риге

Впрочем, все произошло так, как и подозревали пользователи соцсетей. Свой концерт она начала новой украинской песней "Молитва", после чего можно было услышать весь другой попрепертуар на русском. Также на инстаграм-странице Лободы можно увидеть, что она обернулась сине-желтым флагом с трезубцем и исполняла "Щедрик" Николая Леонтовича.

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Для концерта она выбрала несколько образов в синих и желтых цветах.

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В частности, Лобода поблагодарила Латвию и всех ее жителей за гостеприимство и неравнодушие во время войны.

"Рига! Я благодарю ваш замечательный город и вашу страну за ту помощь и поддержку, которую вы сегодня оказываете Украине и украинским беженцам. Низкий вам поклон. Сегодня я пою для каждого из вас и для миллионов людей, разбросанных миром, бежавших от ужасов войны , потеряли свои дома, родных, близких… Я буду всегда с теми, кто встал на сторону добра! Потому что прав всегда тот, кто защищает свой дом, свою семью, свою страну!!" – написала Лобода в инстаграмме.

Отметим, что на благотворительном концерте Лободы собралось тысячи людей, которые подпевали ей в песнях и светили фонариками на телефоне.

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Лобода и Украина