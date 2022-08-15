Анонс концерта в Латвии сразу вызвал диссонанс среди подписчиков Лободы, ведь она приглашала на событие на русском, а не на украинском, на которое она якобы недавно перешла. Также пользователи сети не понимали, какой у нее будет репертуар на концерте, ведь практически все песни – русскоязычные.
К слову "Европейцам сорвет крышу": фанаты не знают, что ждать от Лободы на концерте в Риге
Лобода с концертом в Риге
Впрочем, все произошло так, как и подозревали пользователи соцсетей. Свой концерт она начала новой украинской песней "Молитва", после чего можно было услышать весь другой попрепертуар на русском. Также на инстаграм-странице Лободы можно увидеть, что она обернулась сине-желтым флагом с трезубцем и исполняла "Щедрик" Николая Леонтовича.
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Для концерта она выбрала несколько образов в синих и желтых цветах.
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В частности, Лобода поблагодарила Латвию и всех ее жителей за гостеприимство и неравнодушие во время войны.
"Рига! Я благодарю ваш замечательный город и вашу страну за ту помощь и поддержку, которую вы сегодня оказываете Украине и украинским беженцам. Низкий вам поклон. Сегодня я пою для каждого из вас и для миллионов людей, разбросанных миром, бежавших от ужасов войны , потеряли свои дома, родных, близких… Я буду всегда с теми, кто встал на сторону добра! Потому что прав всегда тот, кто защищает свой дом, свою семью, свою страну!!" – написала Лобода в инстаграмме.
Отметим, что на благотворительном концерте Лободы собралось тысячи людей, которые подпевали ей в песнях и светили фонариками на телефоне.
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Лобода и Украина
- Последние 8 лет, даже после оккупации россией Донбасса и Крыма, Светлана Лобода продолжала выступить в россии и кремлевских мероприятиях, умалчивая войну. Впервые она отважилась приехать в Украину с концертом в 2021 году. Он прошел в Одессе.
- Однако после 24 февраля фанаты ожидали ее реакцию, и она произошла, правда, с опозданием – впервые ужасные действия россии она прокомментировала 25 марта, ровно через месяц после полномасштабного вторжения.
- Она плакала на камеру и жалела всех жертв войны. Многие украинские артисты до сих пор не верят в искренность ее намерений. Среди них – Кондратюк, Тополь, Полякова, Данилко, Ефросинина, Приходько.
- Впоследствии она якобы помогала с финансовой помощью военным в Киевской области, а через несколько месяцев сама приехала в деоккупированный Ирпень. Также она открыла онлайн-центр психологической помощи для украинцев, пострадавших от военных действий.
- Лобода рассказывала, что не исключает того, что поедет в москву зарабатывать деньги, но только в том случае, когда россияне перестанут истреблять народ Украины.