Ще кілька днів тому міністр культури Сімонас Кайрис казав, що популярна в Росії Світлана Лобода становить ризик для Литви, але Міністерство закордонних справ не знайшло об'єктивних підстав, щоб оголосити співачку персоною нон грата. Тож її гастролі таки відбудуться.

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Лободу пронесло – до списку персон нон грата у Литві її не внесли

На тлі скандалу в п'ятницю, 25 листопада, організатори концертів Лободи у Литві припинили продаж квитків. Однак уже в суботу його відновили. "Захід відбудеться в заплановані дати. Організатор отримав офіційне повідомлення про те, що виконавиця не буде внесена до списку небажаних осіб у Литві", – йдеться на платформі з квитками.

Так, уже 30 листопада Світлана Лобода виступить у Шяуляї, 1 грудня – у Клайпеді, 4 грудня – у Паневежисі, а 5 грудня – у столиці Литви Вільнюсі.

Світлана Лобода на концерті / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, Світланою Лободою у Литві зацікавилося минулої середи, 23 листопада, після того, як "у литовському суспільстві виникли питання про майбутні концерти неоднозначно оціненої української співачки". Тому в Міністерстві закордонних справ звернулися до українських колег і попросили дати оцінку публічним заявам і позиції співачки. Якщо спочатку були підстави внести її до списку персон нон грата, то подальші факти показали, що об'єктивних причин для цього немає.