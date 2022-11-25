Представниця міністра закордонних справ Пауліна Левіцкіте повідомила, що співачку Світлану Лободу, популярну в Росії, занесуть у список персон нон грата. Напередодні артистка запланувала тур литовськими містами.

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Лободу можуть внести у список нон грата

Після консультацій з українськими партнерами ми додамо виконавицю до списку персон нон грата,

– сказала Левіцкіте.

Міністр культури Сімонас Кайрус пояснив, що Світлана Лобода має українське громадянство, тому їй не заборонений в'їзд у Литву автоматично, як багатьом російським артистам. "Оскільки ми говоримо про приватного організатора заходів, приватні простори, єдиний вихід – подумати, чи додати таку особу до списку небажаних осіб у Литві", – повідомив міністр.

Причиною внесення Лободи до "чорного списку" є її діяльність до повномасштабного вторгнення. Тобто візити до Росії після окупації Криму. Як пояснив міністр культури, вона створює ризик.

Враховуючи роль Литви, коли говорити про війну, розуміючи значну частину українців, суспільство, природно, що це питання не може пройти якось тихо,

– додав Сімонас Кайрус.



Світлана Лобода / Фото з інстаграму Світлани Лободи

Діяльність Світлани Лободи до і після 24 лютого

Світлана Лобода не відмовилась від російських рублів після 2014 року. Вона регулярно з'являлась у країні-терористці для концертів та інших заходів. Через це в Україні її виступи зривали.

З початком повномасштабного вторгнення Світлана Лобода таки стала на бік України, хоч довго наважувалась на те, щоб сказати підписникам правду про війну. Зараз вона їздить з концертами та донатить в українські благодійні фонди.

З усім тим люди мають різні думки з приводу діяльності Лободи й того, чи можна "прийняти" її в Україні. Наприклад, Сергій Стерненко каже, що "не можна говорити про якесь прощення".