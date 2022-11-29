Еще несколько дней назад министр культуры Симонас Кайрис говорил, что популярная в России Светлана Лобода представляет риск для Литвы, но Министерство иностранных дел не нашло объективных оснований, чтобы объявить певицу персоной нон грата. Поэтому ее гастроли все-таки состоятся.

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Лободу пронесло – в список персон нон грата в Литве ее не внесли

На фоне скандала в пятницу, 25 ноября, организаторы концертов Лободы в Литве прекратили продажу билетов. Однако уже в субботу она была восстановлена. "Мероприятие состоится в запланированные даты. Организатор получил официальное сообщение, что исполнительница не будет внесена в список нежелательных лиц в Литве", – говорится на платформе с билетами.

Так, уже 30 ноября Светлана Лобода выступит в Шяуляе, 1 декабря – в Клайпеде, 4 декабря – в Паневежисе, а 5 декабря – в столице Литвы Вильнюсе.

Светлана Лобода на концерте / Фото с инстаграма певицы

Напомним, Светланой Лободой в Литве заинтересовалось в прошлую среду, 23 ноября, после того, как "в литовском обществе возникли вопросы о предстоящих концертах неоднозначно оцененной украинской певицы". Поэтому в Министерстве иностранных дел обратились к украинским коллегам и попросили дать оценку публичным заявлениям и позиции певицы. Если вначале были основания внести ее в список персон нон грата, то дальнейшие факты показали, что объективных причин для этого нет.