Антон та Ірина приголомшили шанувальників ексклюзивною новиною. Через місяць після таємного весілля закохані розсекретили, що одружилися.

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Весілля Савлєпова та Горбачової

Антон Савлєпов зізнався, що зробив коханій пропозицію під час телефонної розмови. Лише після цього він зрозумів, що, можливо, Ірина хотіла б, щоб це було романтично: "Я зробив дуже по-дурному. Подзвонив і сказав: "Коли повернешся в Київ, можемо одружитися". Вона відповіла: "Ти що, освідчуєшся?". І тоді я сказав: "Я що, освідчуюся зараз?". Потім подумав, що не врахував бажання іншої людини. Для мене це все простіше, а для іншої людини, особливо, якщо це чуттєва дівчина, потрібна пам'ять про такий момент".

Закохані вирішили не влаштовувати масштабного свята, оскільки тоді б вони не змогли сповна насолодитися особливим днем. Ірина та Антон зібрали найрідніших і разом з ними відправилися в Каппадокію, де й відбулося весілля. Савлєпові та Горбачова офіційно стали подружжям в липні цього року. Вони приділили максимум часу один одному, раділи в компанії близьких. Тепер чоловік і дружина не приховують золотих обручок на безіменних пальцях.



Ірина Горбачова з обручальною каблучкою / Скриншот з відео

Наразі пара не показує весільні фото та відео, однак поширила чимало знімків з тієї важливої мандрівки в Туреччину.

Фото Ірини Горбачової та Антона Савлєпова з Каппадокії



Ірина Горбачова та Антон Савлєпов / Фото з інстаграму Ірини Горбачової



Ірина Горбачова в Каппадокії / Фото з інстаграму Ірини Горбачової



Ірина Горбачова та Антон Савлєпов / Фото з інстаграму Ірини Горбачової



Ірина Горбачова в Каппадокії / Фото з інстаграму Ірини Горбачової



Ірина Горбачова та Антон Савлєпов / Фото з інстаграму Ірини Горбачової



Ірина Горбачова з друзями на повітряній кулі / Фото з інстаграму Ірини Горбачової



Ірина Горбачова на повітряній кулі / Фото з інстаграму Ірини Горбачової



Ірина Горбачова в Каппадокії / Фото з інстаграму Ірини Горбачової



Ірина Горбачова та Антон Савлєпов у Каппадокії / Фото з інстаграму Ірини Горбачової



Антон Савлєпов та Ірина Горбачова в Каппадокії / Фото з інстаграму Ірини Горбачової



Антон Савлєпов та Ірина Горбачова в Каппадокії / Фото з інстаграму Ірини Горбачової



Ірина Горбачова та Антон Савлєпов у Каппадокії / Фото з інстаграму Ірини Горбачової

Стосунки Антона Савлєпова та Ірини Горбачової