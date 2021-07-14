Емма Бантон і Джейд Джонс одружилися

Екссолістка відомого гурту Spice Girls та британський співак Джейд Джонс мають романтичні стосунки вже 23 роки, однак вирішили пов'язати себе у шлюбі лише цьогоріч. Вони опублікували зворушливі світлини з весілля на особистих сторінках в інстаграмі.

Варто знати Ешлі Грем вагітна вдруге: чуттєве оголене фото

Пара не розповідала деталей весілля та, ймовірно, що церемонія була скромною і пройшла в колі близьких. Скоріш за все, що на святкуванні були присутніми їхні двоє дітей.

Містер і місіс Джонс,

– підписала фото Емма Бантон.



Весілля Емми Бантон і Джейда Джонса / Фото з інстаграму Емми Бантон

Образи наречених

Для церемонії Джейд Джонс обрав молочні штани, чорну лаконічну футболку та стильний жакет від бренду Gucci. Його аутфіт доповнював коричневий капелюх та світле взуття.

Емма Бантон позувала перед камерою в розкішній білій мінісукні з прозорими рукавами та довжелезним шлейфом. Вона поєднала вбрання з босоніжками в тон на невисоких підборах. Наречена вклала волосся ніжними локонами, прикрасивши зачіску обручем з квітами. На обличчі вона зробила вишуканий макіяж.

Стосунки Джейда Джонса та Емми Бантон