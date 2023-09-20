Ліна Костенко підписала книгу для Дарини Вдовенко, яка вийшла з плакатом проти Лободи

Письменниця та поетеса Ліна Костенко підтримала харків’янку Дарину Вдовенко, яка влаштувала одиночний протест проти скандальної співачки Світлани Лободи. 16-річна дівчина отримала книгу з її підписом.

Вдовенко подарували збірку "300 поезій" Ліни Костенко. Раніше за харків’янку також заступився письменник Руслан Горовий.

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Вдовенко отримала книгу з підписом Ліни Костенко

Книгу надало видавництво "Абабагаламага", а письменниця залишила на сторінках свій підпис. Поетеса побажала Дарині Вдовенко "щасливої долі і світлих обріїв буття", а її рідному "Харкову – відродження".



Харків'янка отримала книгу від Ліни Костенко / Фото "Укрінформу"

Дарині подарували книги й інші письменники

Юна активістка зізналася журналістам, що після протесту отримала велику підтримку від українців. Крім того, їй подарували ще кілька творів. Зокрема, свої книжки Дарині надіслали письменники Руслан і Людмила Горові, Андрій Кокотюха, Вахтанг Кіпіані.

Дуже цікавою для мене стала книга про Марію Примаченко. Це дуже красиве колекційне видання, яке подарував Олексій Данілов, секретар РНБО. Звичайно, це була несподіванка,

– розповіла харків'янка.

Також Вдовенко отримала книгу "Моя УПА" від Любові Загоровської.

Проте Дарина не приховує, що не має достатньо часу на прочитання всіх цих книг. Адже цього літа дівчина вступила до Харківської академії дизайну і мистецтв, вона навчається за спеціальністю "станковий живопис".

Протест Вдовенко проти Лободи у Харкові: коротко