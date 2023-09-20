Вдовенко подарили сборник "300 стихов" Лины Костенко. Раньше за харьковчанку также вступился писатель Руслан Горовой.
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Вдовенко получила книгу с подписью Лины Костенко
Книгу предоставило издательство "Абабагаламага", а писательница оставила на страницах свою подпись. Поэтесса пожелала Дарье Вдовенко "счастливой судьбы и светлых горизонтов бытия", а ее родному "Харькову – возрождение".
Харьковчанка получила книгу от Лины Костенко / Фото "Укринформа"
Дарине дарили книги и другие писатели
Юная активистка призналась журналистам, что после протеста получила большую поддержку украинцев. Кроме того, ему подарили еще несколько произведений. В частности, свои книги Дарье прислали писатели Руслан и Людмила Горовы, Андрей Кокотюха, Вахтанг Кипиани.
Очень интересной для меня стала книга о Марии Примаченко. Это очень красивое коллекционное издание, подаренное Алексеем Даниловым, секретарем СНБО. Конечно, это была неожиданность,
– рассказала харьковчанка.
Также Вдовенко получила книгу "Моя УПА" от Любови Загоровской.
Однако Дарья не скрывает, что у нее нету достаточно времени на прочтение всех этих книг. Ведь этим летом девушка поступила в Харьковскую академию дизайна и искусств, она учится по специальности "станковая живопись".
Протест Вдовенко против Лободы в Харькове: коротко
- Скандальная певица 25 июня выступила у зоопарка в Харькове. Но там Лобода столкнулась с сопротивлением юной девушки – 16-летняя Дарья пришла. а с плакатом "Харьков без Лободы".
- На это артистка стала публично унижать ее. Кроме того, к девушке несколько раз подходили охранники певицы.
- Украинцев эта ситуация очень возмутила. Они начали критиковать Светлану Лободу. После волны хейта певица оправдалась за свой поступок и даже заявила, что гордится Дарьей и ее позицией.