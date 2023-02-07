"Після народження ховався у підвалі": Лілія Ребрик ушосте стала хрещеною мамою

Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик стала хрещеною мамою ушосте. Вона розповіла про свого хрещеника, який після появи на світ ховався від обстрілів.

Лілія Ребрик, яка нещодавно побувала у Карпатах, поділилась приємною новиною. Вона вшосте стала хрещеною мамою.

Дивіться також Повідомили практично одразу, – Тарабарова зізналась, як її діти відреагували на вагітність

Лілія Ребрик стала хрещеною мамою

Акторка та ведуча розповіла, що тепер має хрещеника-козака. Він народився він час війни. Лілія Ребрик подякувала його батькам за довіру.

Одразу після народження ховався з мамою в підвалі. А сьогодні пізнав таїнство хрещення і зробив цей день світлішим. У такі дні ми точно знаємо, заради чого ми йдемо до кінця: щоб наші діти усміхалися. Щоб гралися. Щоб безтурботно бігали у двір до друзів. Щоб не боялися. І не ховалися в підвалах,

– підкреслила акторка.

Лілія Ребрик зізналась, що має 6 похресників та вважає себе гарною, але нескромною хрещеною мамою. Вона додала, що любить кожного, хоч не бачить їх так часто, як хотілося б.

Лілія Ребрик стала хрещеною / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Зіркові батьки та діти: останні новини

Ксенія Мішина розповіла, що її син перестав спілкуватися з рідним батьком, якого вперше побачив під час війни. Артистка пояснила, що хоче, аби Платон був ментально здоровий.

Володимир Дантес показав фото з сином дівчини Даші Кацуріної. У мережі активно обговорювали, як музикантові пасує батьківство.

Тимур Мірошниченко заявив, що процес всиновлення, про який він казав раніше, вже запущено. Щоправда, на це піде чимало часу – навіть до моменту, коли він познайомиться з дитиною.