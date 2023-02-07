Лилия Ребрик, недавно побывала в Карпатах, поделилась приятной новостью. Она в шестой раз стала крестной мамой.

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Лилия Ребрик стала крестной мамой

Актриса и ведущая рассказала, что теперь имеет крестника-казака. Он родился во время войны. Лилия Ребрик поблагодарила его родителей за доверие.

Сразу после рождения скрывался с мамой в подвале. А сегодня узнал таинство крещения и сделал этот день светлее. В такие дни мы точно знаем, для чего мы идем до конца: чтобы наши дети улыбались. Чтобы играли. Чтобы беззаботно бегали во двор к друзьям. Чтобы не боялись. И не прятались в подвалах,

– подчеркнула актриса.

Лилия Ребрик призналась, что имеет 6 крестников и считает себя хорошей, но нескромной крестной мамой. Она добавила, что любит каждого, хотя не видит их так часто, как хотелось бы.

Лилия Ребрик стала крестной / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Добавим, что для Лилии Ребрик особенно болезненна тема воспитания детей во время войны, ведь она сама является мамой двух дочерей. На 9 месяцев войны актриса упоминала о российском терроре и сравнивала, как за 9 месяцев женщины создают новые жизни, а оккупанты – разрушают.

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