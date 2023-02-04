Ксенія Мішина розповіла, що під час війни несподівано на зв'язок вийшов її колишній, батько Платона. Після зникнення на багато років чоловік захотів відновити спілкування з сином – акторка тоді погодилась.

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Чи спілкується син Мішиної з батьком

В інстаграм-сторіз днями Ксенію Мішину запитали, чи процес знайомства батька з сином продовжився. Зірка різко відповіла, що ні.

Вони більше не спілкуються. Моя дитина має вирости ментально максимально здоровою, – пояснила акторка.



Мішина про сина / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, 10-річний син Ксенії Мішиної Платон ніколи не бачив свого батька раніше. Коли ж він зустрівся з ним під час війни, зіркова мати відрекомендувала його як свого друга. Невідомо, чи дізнався хлопчик, хто це насправді.

Також додамо, що свого колишнього Олександра Ксенія Мішина називала тираном і маніпулятором. За її словами, чоловік "спускав її зі сходів", а під час вагітності й токсикозу змушував працювати. Можливо, батько Платона не змінився, тож акторка вирішила припинити його спілкування з сином.

Чи вільне серце Мішиної

В інстаграмі Ксенія Мішина також не оминула запитання про особисте життя. Фани поцікавилися, чи вільне її серце. Та акторка відповіла емоційно, підкресливши, що щастя не у чоловіках та хлопцях.

"Досить думати, що ваше щастя в мужиках! Ваше щастя – у вас. Це якісь радянські нав'язливі стереотипи. Бувають різні періоди: коли ти щаслива сама з собою, а коли ти можеш і хочеш ощасливити і чоловіка поруч. Розслабтеся, шукайте щастя не у залежностях, а у своєму шляху, у своєму існуванні, у собі. А чоловік обов'язково буде, якщо захочете", – написала артистка.



Мішина про стосунки з чоловіками / Фото з інстаграм-сторіз