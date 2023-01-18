Українська акторка Лілія Ребрик поділилась новим фото на своїй сторінці. Вона показала, де перебуває під час зйомок.

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Лілія Ребрик відпочиває в Яремче

Акторка та ведуча розповіла, що відправилась у відрядження в гори. Судячи з локації, Лілія Ребрик перебуває в Яремче – серці українських Карпат. Зірка розповіла, що гори повертають її до життя після трагічних новин.

Дихаю. Надихаюся. Вгамовую біль, що пече зсередини. Гори завжди рятують у такі дні, дають точку опори, повертають до життя. Це – доля, що саме зараз я тут, у відрядженні, на зйомках. Здається, мені це було просто необхідно,
– зізналась Лілія Ребрик.

Для фото акторка позувала на тлі мальовничих гір та біля річки. Вона постала у бежевих штанах та яскраво-червоному светрі, накинувши зверху пальто.


Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Де буває Лілія Ребрик

  • Ще у 2022 році акторка та ведуча з нагоди робочих зйомок відвідала Чернігів – місто, що одне з перших вступило в боротьбу з російським окупантом.
  • Згодом Лілія Ребрик показала, як до Нового року готується Одеса. Зірка зізналась, що раніше місто сяяло, повсюди була музика й туристи, – а тепер Одесу огортає пітьма та звуки генераторів.
  • На зимові свята знаменитість вирішила не зраджувати традиції та поїхала до батьків у Чернівці разом з доньками. Там вона зробила сімейне фото та провела час на різдвяній ковзанці.