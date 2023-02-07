Лілія Ребрик, яка нещодавно побувала у Карпатах, поділилась приємною новиною. Вона вшосте стала хрещеною мамою.
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Лілія Ребрик стала хрещеною мамою
Акторка та ведуча розповіла, що тепер має хрещеника-козака. Він народився він час війни. Лілія Ребрик подякувала його батькам за довіру.
Одразу після народження ховався з мамою в підвалі. А сьогодні пізнав таїнство хрещення і зробив цей день світлішим. У такі дні ми точно знаємо, заради чого ми йдемо до кінця: щоб наші діти усміхалися. Щоб гралися. Щоб безтурботно бігали у двір до друзів. Щоб не боялися. І не ховалися в підвалах,
– підкреслила акторка.
Лілія Ребрик зізналась, що має 6 похресників та вважає себе гарною, але нескромною хрещеною мамою. Вона додала, що любить кожного, хоч не бачить їх так часто, як хотілося б.
Лілія Ребрик стала хрещеною / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
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