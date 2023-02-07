Лілія Ребрик, яка нещодавно побувала у Карпатах, поділилась приємною новиною. Вона вшосте стала хрещеною мамою.

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Лілія Ребрик стала хрещеною мамою

Акторка та ведуча розповіла, що тепер має хрещеника-козака. Він народився він час війни. Лілія Ребрик подякувала його батькам за довіру.

Одразу після народження ховався з мамою в підвалі. А сьогодні пізнав таїнство хрещення і зробив цей день світлішим. У такі дні ми точно знаємо, заради чого ми йдемо до кінця: щоб наші діти усміхалися. Щоб гралися. Щоб безтурботно бігали у двір до друзів. Щоб не боялися. І не ховалися в підвалах,

– підкреслила акторка.

Лілія Ребрик зізналась, що має 6 похресників та вважає себе гарною, але нескромною хрещеною мамою. Вона додала, що любить кожного, хоч не бачить їх так часто, як хотілося б.

Лілія Ребрик стала хрещеною / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Додамо, що для Лілії Ребрик особливо болючою є тема виховання дітей у час війни, адже вона сама є мамою двох доньок. На 9 місяців великої війни акторка згадувала про російський терор та порівнювала те, як за 9 місяців жінки створюють нові життя, а окупанти – руйнують.

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