Українська співачка Світлана Тарабарова чекає на поповнення в її родині. На своїй сторінці артистка поділилась, як вона розповіла про це дітям – 4-річному Івану та 2-річній Марійці.
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Як діти Світлани Тарабарової дізнались про поповнення
Виконавиця зізналась, що важко переносила перші місяці вагітності. У неї був доволі суворий режим, до того ж не можна було підіймати на руки дітей. Тож довелося пояснити їм причину якнайшвидше. Малюки відреагували з розумінням та любов'ю.
Світлана Тарабарова з дітьми / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової
"Перші місяці у мене були дуже складними, та і зараз весело. Токсикоз, заборона підіймати все важке, майже постільний режим (який я постійно порушувала, бо з двома малими, війною, роботою, постійними хвилюваннями за рідних в окупації, моїм характером – це виявилося неможливим) – тому діткам ми повідомили практично одразу – бо як пояснити, що мама не може більше взяти на ручки? А вони вже ой, які важкі мальки".
Ми посадили їх і з посмішкою на обличчі почали розповідати, що в середині мами зростає малюк. Вони одразу все зрозуміли, почали вітатися із малюком і цілувати животик – а у мене на очах були сльози від щастя,
– зізналась зірка.
Світлана Тарабарова з дітьми / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової
Що відомо про вагітність Світлани Тарабарової
- Світлана Тарабарова розсекретила, що вагітна втретє, на початку листопада. Тоді вона показала фото з позитивним тестом. Також артистка ділилась сімейними знімками та кадрами з УЗД.
- Спершу знаменитість не зізнавалась про стать майбутньої дитини, а лише натякала. Та кілька тижнів тому влаштувала гендер-паті, щоб дізнатись, кого чекає. Так, зіркова пара скоро стане батьками дівчинки.
- Вагітність Світлани Тарабарової не проходить без труднощів. Вона розповіла про випадок, як налякалась на УЗД – лікарка переплутала й подумала, що співачка вагітна двійнею. До того ж третю вагітність спершу не дуже позитивно сприйняли її батьки.