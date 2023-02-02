Музикант Володимир Дантес, який радіє від нового життя після розлучення з Надею Дорофєєвою, показав нове фото на своїй сторінці. Він опублікував милу світлину із сином Кацуріних.

До слова Шкода, що таке виносили, – Нікіта Добринін відповів, чи зраджував Квіткову

Дантес показав фото з сином Кацуріних

Володимир Дантес показав світлину, на якій позує з однорічним сином Михайла і Даші Кацуріних. Він на знімку тримав Івана однією рукою.

У дописі виконавець та гуморист висловився про чесність перед собою та іншими. "Часто кажу, що треба бути з собою і з усіма чесними. Часто чую, що правда – це одна з найсильнішої зброї в арсеналі людини. І так само часто ошукую інших та сам себе", – поділився Дантес.



Дантес з сином Кацуріних / Фото з інстаграму Дантеса

Шанувальники ділилися враженнями від допису артиста у коментарях. І хоч багато хто також розповідав про чесність, не обійшлося без згадки про те, чи личить Дантесу батьківство.

"Діти тобі личать";

"Саме дивилась інтерв’ю Даші, де вона розповідає про стосунки з Іваном. От і фото, дуже миле";

"Вам дуже личить бути в ролі "батька"";

"Які милі";

"Видно, як малий кайфує";

"Ніколи б ніхто не подумав про те, що колись побачимо Вову з дитиною".

Додамо, що Володимир Дантес вже розповідав, які у нього стосунки з дітьми Даші Кацуріної. Він підкреслював, що не може займати ролі тата, адже батько в них є. За словами артиста, у нього хороші взаємини з обома дітьми. Він добре розуміється і зі старшою донькою, і з молодшим сином Кацуріних.