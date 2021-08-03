Лідер відомого гурту прийняв виклик "Танців з зірками" і став учасником сезону

Настала черга ще одній українській зірці підтвердити чи заперечити участь у "Танцях з зірками". Від Костянтина Войтенко виклик прийняв Дмитро Каднай, фронтмен гурту KADNAY.

Легендарне шоу "Танці з зірками" розпочнеться зовсім скоро – 5 вересня на екранах вийде перший випуск з улюбленими знаменитостями. Поки що ми продовжуємо дізнаватися імена головних героїв танцювального проєкту.

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Хто став учасником "Танців з зірками"

Український актор Костянтин Войтенко кинув виклик співаку та фронтменові гурту KADNAY – Дмитру Каднаю. І він прийняв челендж, а отже, візьме участь у новому сезоні проєкту.

Дмитро Каднай традиційно зняв гумористичне відео, де в блискучому вбранні пірнає в озеро за телефоном. У смартфоні – важливий для нього виклик щодо участі в танцювальному шоу.

Я обожнюю танцювати та щасливий, що став новим учасником "Танців з зірками". Частіше за все рухи мого тіла непрофесійні й продиктовані відчуттям музики та внутрішнім бажанням через тіло передавати емоції. Чи вдасться їх вмістити в конкретні рамки й правила бального танцю? Складно, але можливо. Я в заряді. Побачимось на паркеті,

– сказав артист в коментарі ТСН.

Лідер гурту KADNAY передав виклик відомій українській співачці Євгенії Власовій.

Виклик "Танців з зірками" вже прийняли: