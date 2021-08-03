Лідер відомого гурту прийняв виклик "Танців з зірками" і став учасником сезону
Джерело:інстаграм KADNAY
Настала черга ще одній українській зірці підтвердити чи заперечити участь у "Танцях з зірками". Від Костянтина Войтенко виклик прийняв Дмитро Каднай, фронтмен гурту KADNAY.
Легендарне шоу "Танці з зірками" розпочнеться зовсім скоро – 5 вересня на екранах вийде перший випуск з улюбленими знаменитостями. Поки що ми продовжуємо дізнаватися імена головних героїв танцювального проєкту.
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Хто став учасником "Танців з зірками"
Український актор Костянтин Войтенко кинув виклик співаку та фронтменові гурту KADNAY – Дмитру Каднаю. І він прийняв челендж, а отже, візьме участь у новому сезоні проєкту.
Дмитро Каднай традиційно зняв гумористичне відео, де в блискучому вбранні пірнає в озеро за телефоном. У смартфоні – важливий для нього виклик щодо участі в танцювальному шоу.
Я обожнюю танцювати та щасливий, що став новим учасником "Танців з зірками". Частіше за все рухи мого тіла непрофесійні й продиктовані відчуттям музики та внутрішнім бажанням через тіло передавати емоції. Чи вдасться їх вмістити в конкретні рамки й правила бального танцю? Складно, але можливо. Я в заряді. Побачимось на паркеті,
– сказав артист в коментарі ТСН.
Лідер гурту KADNAY передав виклик відомій українській співачці Євгенії Власовій.
Виклик "Танців з зірками" вже прийняли:
- українська співачка та переможниця Євробачення-2016 Джамала;
- лідер гурту ТНМК Фагот;
- солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька;
- зірка серіалу "Слід", триразовий чемпіон України зі стриптизу Олексій Суровцев;
- зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова;
- переможець "Ліги сміху" Іван Люленов;
- зірка серіалу "Коли ми вдома", актор Костянтин Войтенко.