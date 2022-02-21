Лідер Kalush Orchestra телефонував Притулі після Нацвідбору: ведучий пояснив, для чого

На Нацвідборі Євробачення-2022 Сергій Притула відкрито вболівав за гурт Kalush Orchestra. Репери не тільки не перемогли, а й вляпались у скандал зі Суспільним. Як з'ясувалось, Олег Псюк телефонував шоумену та просив поради.

Цьогоріч Сергій Притула відмовився вести Нацвідбір Євробачення-2022, тому публічно розсекретив свого фаворита – гурт Kalush Orchestra. Після перемоги Alina Pash хлопці заварили таку кашу, розхльобати яку не можуть досі. Вони сподівалися, що розібратися з цим їм допоможе громадський діяч, але той відмовився мати справу зі Суспільним.

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Чому лідер Kalush Orchestra телефонував Притулі

У свіжому інтерв'ю ведучий підтвердив Каті Осадчі, що на Нацвідборі справді тримав кулаки за Kalush Orchestra. До реперів він має "глибокий сентимент", але не знає, як зарадити їм у скандалі зі Суспільним мовником.

Олег телефонував мені, запитував, що робити в таких ситуаціях. Але я, відверто кажучи, не на стільки фахово, експертно можу радити у питаннях комунікації зі Суспільним мовником. Побажав йому успіху,

– розповів Сергій Притула.

Сергій Притула з гуртом Kalush Orchestra / Фото з інстаграму ведучого

за день до фіналу Нацвідбору Євробачення-2022 Сергій Притула розсекретив, що вболіває за Kalush Orchestra . Він опублікував фото з гуртом і побажав "порвати".

Він не здивований, що скандали та сварки не оминули Національний відбір 2022 року, адже вони були й за часів його ведення, щоправда, не в таких масштабах.

"Скандали – це невіддільна частина Національного відбору Євробачення. І я не скажу, що за часи моєї роботи ведучим їх не було, теж були. Щоправда, дещо іншого формату. Креативна індустрія, шоубізнес, музика, спорт, телебачення виконують певну таку терапевтичну функцію розвантаження мізків. Люди мають куди вихлюпнути зайву енергію, яка накопичується від зовнішньої агресії", – висловився Притула.

Коротко про скандал Kalush Orchestra зі Суспільним