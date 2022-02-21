В этом году Сергей Притула отказался вести Нацотбор Евровидения-2022, поэтому публично рассекретил своего фаворита – группу Kalush Orchestra. После победы Alina Pash ребята заварили такую кашу, расхлебать которую не могут до сих пор. Они надеялись, что разобраться с этим им поможет общественный деятель, но тот отказался иметь дело с Суспільним.
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Почему лидер Kalush Orchestra звонил Притуле
В свежем интервью ведущий подтвердил Кате Осадчей, что на Нацотборе действительно держал кулаки за Kalush Orchestra. К рэпперам он имеет "глубокий сентимент", но не знает, как помочь им в скандале с Суспільним вещателем.
Олег звонил мне, спрашивал, что делать в таких ситуациях. Но я, откровенно говоря, не на столько профессионально, экспертно могу советовать в вопросах коммуникации с Суспільним вещателем. Пожелал ему успеха,
– рассказал Сергей Притула.
Сергей Притула с группой Kalush Orchestra / Фото из инстаграма ведущего
Он не удивлен, что скандалы и ссоры не обошли Национальный отбор 2022 года, так как они были и во времена его ведения, правда, не в таких масштабах.
"Скандалы – это неотделимая часть Национального отбора Евровидения. И я не скажу, что за времена моей работы ведущим их не было, тоже были. Правда, несколько иного формата. Креативная индустрия, шоу-бизнес, музыка, спорт, телевидение выполняют определенную такую терапевтическую функцию разгрузки мозгов. Люди имеют куда выплеснуть лишнюю энергию, которая накапливается от внешней агрессии", – сказал Притула.
Коротко о скандале Kalush Orchestra с Суспільним
- Рэперы обиделись на судью Ярослава Лодыгина, который отдал им всего 3 балла из 8 возможных и назвал их "людьми с гор". Впоследствии он извинился за такую формулировку, потому что якобы не хотел обидеть Kalush Orchestra.
- Из-за путаницы с баллами от зрителей музыканты заподозрили Суспільне в фальсификации результатов голосования. Они даже писали петицию к президенту, но та почему-то до сих пор не появилась на сайте.
- После увольнения Ярослава Лодыгина с должности главы оргкомитета по Нацотбору на Евровидение Kalush Orchestra радовались, что "справедливость восторжествовала", но этого оказалось мало.
- Рэперы не спешат подписывать контракт с Суспільним, которое просит их ехать на Евровидение-2022 вместо Alina Pash. Они требуют либо увольнения представительницы PWC, которая ручалась за честность подсчета голосов, либо обнародования количества зрительских смс.