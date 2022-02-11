Цьогоріч Сергій Притула відмовився вести Національний відбір Євробачення-2022, тож тепер може сміло розповідати про своїх фаворитів. Так, шоумен і політик хоче, щоб Україну в Турині представляв реп-гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

До теми Все, що відомо про Нацвідбір-2022: учасники, судді, квитки, де дивитись і як голосувати

Kalush, будьте мені завтра здорові і в хорошому настрої! Порвіть,

– побажав Сергій Притула.

"Дякую за підтримку. Все зробимо в кращому виді", – відповів Kalush у коментарях.

Сергій Притула з гуртом Kalush Orchestra / Фото з інстаграму шоумена

Цікаво, що переважна більшість фоловерів Сергія Притули поділяють його думку і пишуть, що будуть голосувати за реперів:

"Які ж вони круті, пісня "Стефанія" постійно крутиться в голові. Kalush просто топ";

"Я буду голосувати за "Стефанію". Kalush, ви найкращі";

"Вони класні, удачі";

"Найкращі".

Зауважимо, гурту Kalush Orchestra букмекери прогнозують друге місце. На першому місці опинилась Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків", відірвавшись від конкурентів на 34%.

Чому Сергій Притула більше не веде Нацвідбір Євробачення-2022

Три тижні тому шоумен вирішив "полегшити життя журналістам" і заявив, що не буде вести Нацвідбір Євробачення, як це було попередні чотири роки. Він пояснив це рішення політикою і "масштабуванням своїх волонтерських потуг".

Ба більше, Сергій Притула не планує повертатися до цієї ролі в майбутньому. Усе тому, що він вірний своєму медіахолдингу StarLightMedia, а оскільки їхній контракт зі Суспільним мовником закінчився, то ведучий не буде зраджувати команду.