У прямому ефірі фіналу Нацвідбору Ярослав Лодигін назвав Kalush Orchestra "людьми з гір". Це також спричинило критику на його адресу.

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Під час пресконференції членів правління Суспільного, яка відбулася 14 лютого, Ярослав Лодигін публічно вибачився перед Kalush Orchestra за свої слова. Він зазначив, що не підібрав правильних слів у прямому ефірі, не мав за мету образити музикантів.

Ярослав Лодигін вибачився перед Kalush Orchestra

"Я перепрошую, якщо така оцінка когось образила. Через стислий ефірний час, кульмінаційний момент шоу, я допускаю, що мені не вистачило точності у формулювання. Звичайно, що я говорив не про якісь етнічні, регіональні або будь-які інші географічні фактори, які заважають якомусь учаснику представляти Україну на Євробаченні. Не говорю про те, що хтось зі степів і річок може представляти Україну, а з гір і лісів – не може. Справа не втому. Насамперед я оцінював як член журі, митець, продюсер. Ця оцінка безумовно є суб'єктивною і я на це маю право", – сказав Лодигін.

Ярослав відповів і на зауваження журналістів про те, що номер Alina Pash також був етнічним, вона називає сбее "дівчиною з гір", однак на її адресу такі коментарі не лунали. Лодигін зазначив, що особисто для нього пісня Аліни більше орієнтована на Європу, у ній є щось нове. А після Kalush Orchestra схожа на ті, що Україна вже презентувала на пісенному конкурсі.

Kalush Orchestra та фінал Нацвідбору