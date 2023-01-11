Блогерка часто ділиться кумедними кадрами в інстаграм-сторіс. Цього разу вона також опублікувала в соцмережі кілька світлин, якими розсмішила аудиторію фоловерів.

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Леся Нікітюк звернулася до відомих чоловіків

Ведуча поширила в інстаграмі кілька фотографій, на яких видно заголовки статей про її стосунки з відомими чоловіками: ведучою Славою Дьоміним, волонтером і шоуменом Сергієм Притулою, блогерами Олегом Машуковським та Богданом Буше.

Після того, як мережею почали ширитись чутки про романи Лесі, Олег Машуковський опублікував жартівливу сторіс, де написав: "Тому що про таке не можна мовчати. Про кохання треба кричати. Це було задовго до Притули та Буше. Ми розійшлись, бо вона Терези, а я Водолій".

Леся Нікітюк не втрималася і звернулася до "кавалерів".

Шановні кавалери, візьміть себе в руки,

– жартома попросила блогерка.

Леся Нікітюк звернулася до відомих чоловіків / Скриншоти інстаграм-сторіс ведучої

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