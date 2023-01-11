Блогерка часто ділиться кумедними кадрами в інстаграм-сторіс. Цього разу вона також опублікувала в соцмережі кілька світлин, якими розсмішила аудиторію фоловерів.
Читайте також Слава Дьомін приголомшив зізнанням, що відомий артист пропонував йому одностатеві стосунки
Леся Нікітюк звернулася до відомих чоловіків
Ведуча поширила в інстаграмі кілька фотографій, на яких видно заголовки статей про її стосунки з відомими чоловіками: ведучою Славою Дьоміним, волонтером і шоуменом Сергієм Притулою, блогерами Олегом Машуковським та Богданом Буше.
Після того, як мережею почали ширитись чутки про романи Лесі, Олег Машуковський опублікував жартівливу сторіс, де написав: "Тому що про таке не можна мовчати. Про кохання треба кричати. Це було задовго до Притули та Буше. Ми розійшлись, бо вона Терези, а я Водолій".
Леся Нікітюк не втрималася і звернулася до "кавалерів".
Шановні кавалери, візьміть себе в руки,
– жартома попросила блогерка.
Леся Нікітюк звернулася до відомих чоловіків / Скриншоти інстаграм-сторіс ведучої
Зіркові романи: останні гучні новини
- Виявляється, у шеф-кухаря Євгена Клопотенка є дівчина, але його серце при цьому вільне. Усе тому, що ресторатор не хоче провести з нею все життя. Ба більше, Євген Клопотенко не виключає, що в їхніх стосунках з'явиться хтось третій.
- Ведучий Володимир Остапчук зустрічається з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською. Дівчина натякнула, що їхній роман розпочався після того, як ведучий розірвав стосунки з другою дружиною Христиною Горняк.
- Радіоведучий Слава Дьомін мав роман з відомою колегою, імені якої не розсекретив. Він тривав кілька місяців, однак зірки не змогли зійтися на побутовому рівні.