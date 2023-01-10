У свіжому інтерв'ю Євген Клопотенко зізнався про "досить незвичні" стосунки з коханою. Її ім'я він називати не став, не розповів, чим вона займається, і де вони познайомилися, але натякнув, що це не останній його роман.

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У Євгена Клопотенка є дівчина, але не назавжди

У мене немає такого, що ти з однією дівчиною все життя живеш. Серце Євгена ніколи не буде з однією людиною все життя. Зараз усі подумають, що я гулящий, бабій. Якщо мені подобається дівчина, і я з нею все життя проводжу, то мені здається, що це кінець світу. Мені з нею цікаво, круто, але я хочу з нею бачитися не дуже часто, не кожен день,

– висловився Євген Клопотенко.

Судячи з усього, зараз на першому місці для ресторатора кулінарія, йому "цікаво працювати, цікаво щось змінювати", а не бути з коханою 24 на 7. Схоже, її такий формат стосунків влаштовує. Ба більше, Євген Клопотенко не виключає, що в них з'явиться хтось третій.

"Ви можете бути вдвох, утрьох, це абсолютно нормальні речі, якщо комусь це також подобається. Такий у мене підхід", – додав шеф-кухар.

Євген Клопотенко розповів про стосунки / Скриншот з відео

Нагадаємо, у серпні Євген Клопотенко хизувався прекрасними стосунками зі Златою Огнєвіч. Вони познайомилися в Єгипті більш як рік тому і з того часу тепло дружать. Кухар навіть запрошує співачку в гості та готує суто для неї.