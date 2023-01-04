Раніше після новорічних святкувань зірки відправлялися у відпустки за кордон. Цього року все по-іншому, але без відпочинку знаменитості не залишаються.
Цікаво Після несподіваної заяви Кацуріна: у мережі обговорюють вагітність Наді Дорофєєвої
Остапчук та Нікітюк відпочивають в одному готелі
Леся Нікітюк була ведучою новорічної вечірки в одному з відпочинкових комплексів неподалік від Львова, а потім відправилася на кілька днів у Трускавець. Як з'ясувалося, в тому ж готелі відпочиває Володимир Остапчук зі своєю новою обраницею – 22-річною журналісткою Катериною Полтавською.
В інстаграм-сторіс зірки публікують світлини з відпочинку, показують, як проводять час. Катерина та Володимир були в СПА-центрі, ресторані, а Леся Нікітюк сфотографувалася в ліфті, прямуючи на процедури. На чорно-білому фото ведуча зображена у махровому халаті та без макіяжу на обличчі.
Відпочинок Остапчука з дівчиною та Нікітюк в Трускавці / Скриншоти інстаграм-сторіс зірок
Остапчук вже давно товаришує з Нікітюк, оскільки вони працюють в одній сфері. Наразі невідомо, чи випадково вони опинилися в одному готелі, але схоже, що дівчата також знайшли спільну мову.
Роман Остапчука та Полтавської: що відомо
- Вперше про нову пасію шоумена стало відомо наприкінці грудня. У мережі розсекретили, що обраницею Остапчука стала 22-річна журналістка з Києва Катерина Полтавська. Вони живуть разом, прикрашали ялинку.
- В інстаграм-сторіс обоє публікували схожі фото, показували спільні сніданки та вечері.
- Разом з новою пасією Остапчук приїжджав у деокупований Херсон, який ЗСУ звільнили у листопаді. Там ведучий відвідав ресторан, "у який прилітало", а також виступив перед цивільними.
- Тим часом екскохана Остапчука на деякий час поїхала до Відня. Там вона багато часу проводить з подругами, разом з ними зустріла Новий рік.
- На тлі розмов про новий роман Володимира Христина казала, що спробувала б закрити очі на зраду, але сповна щасливою з цим чоловіком уже не була. Тож, на її думку, краще одразу розійтися.