Блоггерка часто делится забавными кадрами в инстаграмм-сторис. В этот раз она также опубликовала в соцсети несколько фотографий, которыми рассмешила аудиторию фолловеров.

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Леся Никитюк обратилась к известным мужчинам

Ведущая распространила в инстаграмме несколько фотографий, на которых видны заголовки статей о ее отношениях с известными мужчинами: ведущей Славой Деминым, волонтером и шоуменом Сергеем Притулой, блоггерами Олегом Машуковским и Богданом Буше.

После того, как сетью начали распространяться слухи о романах Леси, Олег Машуковский опубликовал шутливую сторону, где написал: "Потому что о таком нельзя молчать. О любви надо кричать. Это было задолго до Притулы и Буше. Мы разошлись, потому что она Весы, а я Водолей".

Леся Никитюк не удержалась и обратилась к "кавалерам".

Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки,

– в шутку попросила блоггерка.

Леся Никитюк обратилась к известным мужчинам / Скриншоты инстаграм-сторис ведущей

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