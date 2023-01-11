Блоггерка часто делится забавными кадрами в инстаграмм-сторис. В этот раз она также опубликовала в соцсети несколько фотографий, которыми рассмешила аудиторию фолловеров.
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Леся Никитюк обратилась к известным мужчинам
Ведущая распространила в инстаграмме несколько фотографий, на которых видны заголовки статей о ее отношениях с известными мужчинами: ведущей Славой Деминым, волонтером и шоуменом Сергеем Притулой, блоггерами Олегом Машуковским и Богданом Буше.
После того, как сетью начали распространяться слухи о романах Леси, Олег Машуковский опубликовал шутливую сторону, где написал: "Потому что о таком нельзя молчать. О любви надо кричать. Это было задолго до Притулы и Буше. Мы разошлись, потому что она Весы, а я Водолей".
Леся Никитюк не удержалась и обратилась к "кавалерам".
Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки,
– в шутку попросила блоггерка.
Леся Никитюк обратилась к известным мужчинам / Скриншоты инстаграм-сторис ведущей
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