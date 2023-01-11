Слава Дьомін часто спілкується з шанувальниками в інстаграм-сторіс. Днями він зіграв з ними в гру "Правда чи брехня" і відверто відповів на провокативні питання.
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Славі Дьоміну пропонували одностатеві стосунки
38-річний ведучий зізнався, що один відомий артист пропонував йому одностатеві стосунки в себе вдома. Це було у 2009 році, коли чоловікові було 24 роки. Така пропозиція надійшла в соцмережі "Однокласники", яка з 2017 року заблокована в Україні.
Дьомін відмовився, сказав, що йому подобаються дівчата. Через це артист образився на Славу.
Це було 2009 року. Він написав мені ще в "Однокласниках". Але я відповів: "Вибач, я не по цих справах, я по дівчатах". Він чомусь образився,
– поділився Дьомін.
Слава Дьомін про одностатеві стосунки / Скриншот інстаграм-сторіс ведучого
Слава Дьомін про одностатеві стосунки / Скриншот інстаграм-сторіс ведучого
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