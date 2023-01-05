Український ведучий Слава Дьомін рідко розповідає про особисте життя. Та днями він вирішив пограти з шанувальниками в гру "Правда чи брехня", де розкрив неочікуваний факт про себе.
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Слава Дьомін розповів про стосунки з колегою
В інстаграм-сторіз Слава опублікував факт про себе, у якому зізнався, що був у стосунках з відомою телеведучою: вони навіть жили разом. Дьомін запропонував підписникам відгадати, чи правда це.
Слава Дьомін про особисте / Фото з інстаграм-сторіз
Як виявилось, ведучий і справді мав роман з відомою колегою. Він тривав кілька місяців, однак зірки не змогли зійтися на побутовому рівні. Ім'я дівчини ведучий вирішив не називати.
Це правда. Ми жили разом кілька місяців. Але не зійшлися в побуті. Тому вона переїхала в іншу квартиру. Але ми досі в кльових стосунках. Одного разу вона дозволила пожити кілька днів у неї, коли я переїжджав з однієї орендованої квартири на іншу.
Слава Дьомін про особисте / Фото з інстаграм-сторіз
Особисте життя Дьоміна
- Слава Дьомін 10 років перебував у шлюбі з дружиною Ксенією Міщенко. Він оголосив про розлучення на початку січня 2021 року. Причиною їхнього розриву знову став побут, через що взаємини подружжя стали токсичними.
- Через кілька місяців Дьомін зізнавався, що він не хоче так швидко заходити у нові стосунки. Тоді для нього у пріоритеті були взаємини із сином, який переживав розлучення батьків.
- Ведучий навіть хотів бути учасником проєкту "Холостячка" зі Златою Огнєвіч. Але він провалив кастинг. На шоу "Холостяк" наразі Слава йти відмовляється.
- У жовтні минулого року ведучий несподівано показав фото з колишньою, яким натякнув на ймовірне возз'єднання. У дописі він підкреслив, що стосунки між ексами мають бути такими, щоб не було соромно перед спільними дітьми. Слава додавав, що завжди є шанс на повернення кохання.