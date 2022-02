Уже через декілька місяців у Львові відбудеться міжнародний музичний фестиваль Leopolis Jazz Fest. Вперше на головній сцені виступить Джон Ледженд.

Зверніть увагу Leopolis Jazz Fest оголосив дати фестивалю на 2022 рік

Джон Ледженд виступить у Львові

Американський співак, володар 12 премій Греммі, виступить на головній сцені імені Едді Рознера 26 червня. Продаж квитків на цей концерт буде доступний з квітня.

Джон Ледженд не лише талановитий співак, а й автор пісень, актор. За час своєї кар'єри він став володарем десятків престижних премій, серед яких Греммі, Оскар, "Золотий глобус", "Еммі".

Пісня All of me є однією з найбільш продаваних композицій усіх часів.

Джон Ледженд – All of me: дивіться відео онлайн

