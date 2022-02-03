Уже через декілька місяців у Львові відбудеться міжнародний музичний фестиваль Leopolis Jazz Fest. Вперше на головній сцені виступить Джон Ледженд.
Зверніть увагу Leopolis Jazz Fest оголосив дати фестивалю на 2022 рік
Джон Ледженд виступить у Львові
Американський співак, володар 12 премій Греммі, виступить на головній сцені імені Едді Рознера 26 червня. Продаж квитків на цей концерт буде доступний з квітня.
Джон Ледженд не лише талановитий співак, а й автор пісень, актор. За час своєї кар'єри він став володарем десятків престижних премій, серед яких Греммі, Оскар, "Золотий глобус", "Еммі".
Пісня All of me є однією з найбільш продаваних композицій усіх часів.
Джон Ледженд – All of me: дивіться відео онлайн
Leopolis Jazz Fest 2021: чим найбільше запам'ятався фестиваль
- Ювілейний джазовий фестиваль розпочався з урочистого відкриття за участі міського голови Львова Андрія Садового, міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка. Також на пресконференції були присутні хедлайнери заходу.
- У перший день талановиті джазові музиканти виступали на трьох сценах у різних локаціях Львова.
- Найочікуванішим хедлайнером другого дня став співак SEAL.
- Третього дня на головній сцені Leopolis Jazz Fest виступав композитор Кріс Ботті, а серед гостей заходу були українські зірки.
- Провідний саксофоніст Камасі Вашингтон запалював сцену імені Едді Рознера у четвертий день.
- На закритті фестивалю виступили український гурт Pianoбой, Джамала та джазовий оркестр Лінкольн-центру