Фестиваль стане першою концертною подією з іноземними зірками, яка пройде в Україні з початку пандемії. На гостей Leopolis Jazz Fest 2021 чекатимуть неперевершені виступи, які проходитимуть на трьох сценах. Завдяки масовому тестуванню на фестивалі під час концертів можна буде перебувати без масок. З 24 по 28 червня відвідувачі фестивалю можуть насолоджуватися виступами іноземних музикантів.

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Відкриття Leopolis Jazz Fest 2021

На пресконференції з нагоди відкриття фестивалю усіх присутніх вітав міський голова Львова Андрій Садовий. Він зазначив, коли з'явилася можливість провести фестиваль, то було прийнято рішення, що джаз обов'язко цього року звучатиме в місті. Мер додав, що величезна команда працювала над створенням фестивалю, щоб він все-таки відбувся і був безпечним для гостей.

Для Львова джаз – це як кисень. Насолоджуйтеся прекрасною музикою, спілкуйтеся з друзями, яких ви давно не бачили. І пам'ятайте, поки є джаз – доти є Львів, поки є Львів – доти є джаз,

– сказав Андрій Садовий.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко також приїхав на урочисте відкриття ювілейного Leopolis Jazz Fest. Він подякував команді, яка сумлінно працювала над організацією фестивалю з дотриманням карантинних норм. Міністр закликав у ці дні не лише насолоджуватися прекрасною музикою, а й долучатися до цікавих змістовних розмов.



Олександр Ткаченко та Андрій Садовий на пресконференції Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу

Серед представників фестивалю на пресконференції були присутні виконавча директорка Leopolis Jazz Fest Наталія Горбачевська та артдиректор Олексій Коган. Чоловік поділився, що рік пандемії позитивно вплинув на нього та команду фестивалю.

У нашій роботі нічого не змінилося. У 2020 році ми скасували фестиваль, проте активно працювали, щоб провести його цього року. В команди Leopolis Jazz Fest є правило: якщо після закінчення фестивалю наступного дня ми не почали готуватися до наступного фестивалю, то спізнюємося рівно на 1 добу,

– розповів Олексій Коган.

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Музиканти фестивалю

На пресконференції були присутні й хедлайнери цьогорічного фестивалю. Зокрема з журналістами поспілкувався британський співак, володар чотирьох Греммі, зірка світового масштабу – SEAL. Він відомий своїм неповторним хрипким баритоном і класичним написанням пісень. SEAL досягнув успіху в багатьох музичних жанрах. Його м'який тембр, що звучить у хітах Crazy та Kiss from a Rose, швидко закріпив за ним статус шанованого співака. SEAL продав понад 30 мільйонів альбомів по всьому світу.

Співак вийде на сцену Leopolis Jazz Fest імені Едді Рознера в п'ятницю, 25 червня, о 21:00.



SEAL на пресконференції Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу

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Відкриття Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу

Зверніть увагу! Цього року організатори задля безпеки змінили правила відвідування пікнікових зон Leopolis Jazz Fest 2021. Для того, щоб переглядати концерти зі сцени імені Едді Рознера, необхідно прибдати квитки на сайті та пройти безкоштовне експрес-тестування на коронавірус.