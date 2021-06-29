Проведення Leopolis Jazz Fest 2021 в умовах пандемії коронавірусу стало справжнім викликом як для засновників заходу, так і для Львова. Однак організаторам вдалось влаштувати справжнісіньке свято джазу та приголомшити всіх гостей музичного фестивалю. Розмови про цьогорічний захід ще не вщухли, а команда Leopolis Jazz Fest вже готує наступний фестиваль.

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Так, Leopolis Jazz Fest 2022 відбудеться рівно через рік – з 24 по 28 червня 2022-го.

Вже починаємо готувати наступний фестиваль. Впевнені, що час пролетить неймовірно швидко, та ми знову почуємо зі сцени: "Розпочинаємо одинадцятий Leopolis Jazz Fest,

– йдеться на офіційній сторінці у фейсбуці.

Leopolis Jazz Fest 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю

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