Проведення Leopolis Jazz Fest 2021 в умовах пандемії коронавірусу стало справжнім викликом як для засновників заходу, так і для Львова. Однак організаторам вдалось влаштувати справжнісіньке свято джазу та приголомшити всіх гостей музичного фестивалю. Розмови про цьогорічний захід ще не вщухли, а команда Leopolis Jazz Fest вже готує наступний фестиваль.
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Так, Leopolis Jazz Fest 2022 відбудеться рівно через рік – з 24 по 28 червня 2022-го.
Вже починаємо готувати наступний фестиваль. Впевнені, що час пролетить неймовірно швидко, та ми знову почуємо зі сцени: "Розпочинаємо одинадцятий Leopolis Jazz Fest,
– йдеться на офіційній сторінці у фейсбуці.
Leopolis Jazz Fest 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю
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Яким був Leopolis Jazz Fest 2021
- Ювілейний джазовий фестиваль розпочався з урочистого відкриття за участі міського голови Львова Андрія Садового, міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка та хедлайнерів цьогорічного заходу.
- Перший день Leopolis Jazz Fest 2021 запам'ятався феєричними виступами на трьох сценах.
- Найочікуваніший хедлайнер музичного фестивалю SEAL вразив публіку другого дня.
- Третій день Leopolis Jazz Fest 2021 запам'ятався приголомшливими концертами закордонних музикантів, послухати яких приїхали українські зірки. Серед них подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова.
- Четвертого дня на головній сцені виступив Камасі Вашингтон – провідний джазовий артист сучасності.
- На закритті фестивалю запалювали український гурт Pianoбой у дуеті з Джамалою та джаз-оркестр Лінкольн-центру.