Відомо, що Джон Ледженд виступить на головній сцені фестивалю 26 червня. Тож, українські фани із нетерпінням чекають приїзду автора хіта All of me.

Не пропустіть Leopolis Jazz Fest 2022: яка світова зірка стала першим хедлайнером фестивалю

Джон Ледженд виступить в Україні: що відомо про виконавця

Справжнє ім'я артиста не Джон Ледженд, а Джон Стівенсон, й народився він 28 грудня 1978 року в Спрінгфілді, штат Огайо, у багатодітній родині. Музика оточувала хлопчика з дитинства, адже його бабуся відвідувала церковний хор і часто брала туди онука.



Джон Ледженд виступить в Україні / Фото з інстаграму

Вже у студентські роки Ледженд почав серйозно займатись музичною творчістю й навіть став лідером гурту, у якому виступав в стилі а капелла. Потужним поштовхом для розвитку кар'єри Джона Ледженда стала його зустріч із Каньє Вестом.

Саме цей репер побачив у молодому виконавці винятковий талант й запропонував йому змінити прізвище на щось гучніше – на Ледженд, що у перекладі означає "легенда".



Джон Ледженд і Каньє Вест / Фото Getty Images

Вже у 2004 році вийшов дебютний альбом Джона Ледженда з назвою Get Lifted. Продаж альбому був шалений, а сам він зайняв 7 позицію чарту Billboard 200. Платівка отримала визнання критиків і завоювала Греммі за найкращий R&B-альбом. Ще 2 нагороди Ледженд отримав як найкращий молодий виконавець і за найкращий R&B-вокал.

Співак деякий час виступав "на розігріві" в інших зірок, до прикладу, в Аліши Кіс, проте треба було рухатись далі, тож у жовтні 2006 року відбувся реліз другого студійного диска виконавця під назвою Once Again. Платівка знову набрала популярності і досягла 3 місця у чарті Billboard 200, а композиція Heaven виборола Греммі у 2007 році.



Що відомо про Джона Ледженда / Фото з інстаграму

Хіт All Of Me

Особливою для творчості Джона є композиція All Of Me. Вона досягла вершини міжнародного хіт-параду Billboard Hot 100 та залишалася на піку протягом трьох тижнів.

За підсумками 2013 року, All Of Me визнали однією з найбільш продаваних композицій на території Великої Британії та США. А також, до кліпу синглу увійшли кадри з весільної церемонії Джона Ледженда і його коханої Кріссі Тайген. Пізніше у пари народилось двоє дітей.

До слова, Джон і Кріссі знову хотіли збільшити свою родину, проте моделі не вдавалось завагітніти. У 2020 році Тайген оголосила, що вона при надії, проте пізніше стало відомо, що у знаменитості трапився викидень. Кріссі довго страждала від втрати й часто зізнавалась, що не може оговтатись від трагедії.



Джон Ледженд зі сім'єю / Фото з інстаграму

За співочий талант чоловіка нагородили Оскаром, адже у 2014 році він записав пісню Glory до фільму "Сельма".

У 2019 році співак вперше став долучився до американського музичного шоу "Голос" у ролі ментора. Того року його підопічний Мейлін Джармон виграв у проєкті.



Джон Ледженд виступить в Україні / Фото з інстаграму

Окрім співочої кар'єри, артист випробовує себе у кіно. Він дебютував з невеликою роллю у фільмі Блюзмени. У 2016 році Ледженда запросили знятись у мюзиклі "Ла-Ла Ленд", де його колегами стали Емма Стоун і Раян Гослінг.

Найкращі композиції John Legend

John Legend – Ordinary People: дивіться кліп онлайн

John Legend – Tonight (Best You Ever Had): дивіться кліп онлайн

John Legend – You Deserve It All: дивіться кліп онлайн

John Legend – All of Me: дивіться кліп онлайн

John Legend – Used to Love U: дивіться кліп онлайн

John Legend – Made to Love: дивіться кліп онлайн

John Legend – Heaven: дивіться кліп онлайн