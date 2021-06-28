Вже 4 дні на Leopolis Jazz Fest 2021 виступають музиканти, які приїхали з різних країн світу. В неділю, 27 червня, гості та жителі Львова насолодилися 6 неймовірними концертами на трьох різних сценах.

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Сцена у дворі палацу Потоцьких

Концертний день розпочав український колектив RvB. Чоловіки не лише подарували публіці позитивні емоції, а й змусили танцювати. Не дивно, адже під час запального виступу гурту було неможливо всидіти на місцях. У ньому було все, що треба для хорошого настрою.

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Також у дворі палацу Потоцьких відбувся концерт литовської співачки, яка виступає під сценічним псевдонімом Veronika Chichi. Вона зачарувала глядачів романтичністю та ніжністю. Незабутню атмосферу створив колектив співачки – піаніст, контрабасисит і барабанщик.

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Сцена на площі Ринок

Оскільки у вихідний на центральній площі міста традиційно збирається багато людей, то концерти там пройшли чудово. Кожен охочий зміг насолодитися джазом.

Український гурт Fusion Trio здивував публіку неповторною музикою з життєвою енергією. Чоловіки зуміли зібрати аншлаг на своєму виступі. Концерт зіграли:

барабанщик Олександр Муренко;

басисит Ігор Закус;

клавішник Руслан Болатов.

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Французький квінтет OZMA барабанщика Стефана Шарле також відіграв чудовий концерт. Музикантам вдалося запам'ятатися публіці та підкорити серця слухачів.

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Сцена імені Едді Рознера

В партері головної сцени вкотре аншлаг. 27 червня поціновувачі джазу отримали нову порцію задоволення від виступів легендарних музикантів.

Концерти відкрив ізраїльський контрабасист Авішай Коена. На його виступ завжди чекають українські слухачі.

У 2020 році Авішай планував тур 50:50:50. З нагоди свого 50-річчя музикант хотів дати 50 концертів у 50 різних країнах світу. Один з концертів був запланований саме на Leopolis Jazz Fest. Проте пандемія коронавірусу змусила музиканта скасувати довгоочікувані гатстролі.

Цього року Коені все-таки вдалося прилетіти в Україну. На сцені одного з найвідоміших джазових фестивалів світу він презентував музику з альбому Arvoles. Також музикант потішив шанувальників улюбленими хітами та новими композиціями. У цьому йому допомогли колеги: піаніст Elchin Shirinov і барабанщиця Roni Kaspi.

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Найочікуванішим гостем четвертого дня фестивалю став один із провідних джазових музикантів сучасності Камасі Вашингтон.

Після того, як він випустив свій феноменальний альбом The Epic, відразу ж став натхненником нашого покоління в сфері прогресивної, імпровізаційної музики. Тепер молодь відкриває для себе музику, яку не чула раніше. Альбом отримав численні нагороди, серед яких American Music Prize та альбом року Gilles Person Worldwide. Після цієї роботи Вашингтон почав співпрацювати з улюбленими артистами мільйонів: Кендріком Ламаром, Джоном Леджендом, Run the Jewels, Ibeyi.

На сцені імені Едді Рознера Камасі Вашингтон разом із колективом виконав неперевершені джазові композиції, які зігріли публіку. Музиканти сповна показали пристрасть до музики, талант. Львів'яни та гості міста були в захваті від їхньої харизматичності та любові до своєї справи.



Камасі Вашингтон на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Камасі Вашингтон на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Камасі Вашингтон на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Камасі Вашингтон на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу





Аншлаг на виступі Камасі Вашингтона на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу



Аншлаг на виступі Камасі Вашингтона на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 каналу

Наприкінці виступу глядачі стоячи аплодували артистам за прекрасний вечір. Наступного року вони чекатимуть саксофоніста з новим концертом.



Глядачі стоячи аплодують Камасі Вашингтону та його колективу / Фото 24 каналу

В день напередодні концерту Вашингтон провів майстер-клас у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка. Музикант зібрав аншлаг серед студентів і прихильників. Він радо відповідав на запитання, спілкувався з публікою та потішив грою на саксофоні.

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28 червня відбудеться закриття ювілейного фестивалю Leopolis Jazz Fest 2021. Встигніть насолодитися джазовою музикою! Програму можна переглянути на сайті.