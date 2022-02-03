Уже через несколько месяцев во Львове состоится международный музыкальный фестиваль Leopolis Jazz Fest. Впервые на главной сцене выступит Джон Ледженд.
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Джон Ледженд выступит во Львове
Американский певец, обладатель 12 премий Грэмми выступит на главной сцене имени Эдди Рознера 26 июня. Продажа билетов на этот концерт будет доступна с апреля.
Джон Ледженд не только талантливый певец, но и автор песен, актер. За время своей карьеры он стал обладателем десятка престижных премий, среди которых Грэмми, Оскар, "Золотой глобус", "Эмми".
Песня All of me является одной из самых продаваемых композиций всех времен.
Джон Ледженд – All of me: смотрите видео онлайн
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Leopolis Jazz Fest 2021: чем больше всего запомнился фестиваль
- Юбилейный джазовый фестиваль начался с торжественного открытия при участии городского главы Львова Андрея Садового, министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко. Также на пресс-конференции присутствовали хедлайнеры мероприятия.
- В первый день талантливые джазовые музыканты выступали на трех сценах в разных локациях Львова.
- Самым ожидаемым хедлайнером второго дня стал певец SEAL.
- На третий ден на главной сцене Leopolis Jazz Fest выступал композитор Крис Ботти, а среди гостей мероприятия были украинские звезды.
- Ведущий саксофонист Камаси Вашингтон зажигал сцену имени Эдди Рознера в четвертый день.
- На закрытии фестиваля выступили украинская группа Рiаnобой, Джамала и джазовый оркестр Линкольн-центра