Королівська сім'я поширила зворушливе фото принца Філіпа і Єлизавети II

Джерело:інстаграм королівської сім'ї
На офіційній сторінці Букінгемського палацу опублікували зворушливе фото принца Філіпа та Єлизавети II. Також там оприлюднили частину виступу королеви 1997 року, присвяченій чоловікові.
Букінгемський палац оприлюднив зворушливий допис у пам'ять про принца Філіпа, що помер 9 квітня. Королівська сім'я поділилась фото, що зробили 5 років тому на честь днів народжень Єлизавети ІІ та герцога Единбурзького.
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Ця портретна світлина була зроблена у 2016 році, коли королеві виповнилось 90, а принцові Філіпу – 95. Під фото родина поділилась частиною промови Єлизавети II з нагоди золотого весілля.
Він, що доволі просто, був моєю силою і залишається усі ці роки, і я, і вся його сім'я, і ця країна, і багато інших, заборгували йому більше, ніж він коли-небудь вимагатиме, або ми коли-небудь дізнаємось,
– сказала королева у 1997 році.
1997 року королівське подружжя святкувало 50 річницю з дня весілля, а промова королеви Єлизавети II була присвячена саме чоловікові.
Королівська сім'я додала у дописі: "На коронації королеви в 1953 році герцог Единбурзький поклявся "служити життям і здоров'ям" Її Величності. Герцог був відданим чоловіком майже 70 років, від оголошення Її Величності королевою в 1952 до його смерті".