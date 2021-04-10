Королівська сім'я поширила зворушливе фото принца Філіпа і Єлизавети II
На офіційній сторінці Букінгемського палацу опублікували зворушливе фото принца Філіпа та Єлизавети II. Також там оприлюднили частину виступу королеви 1997 року, присвяченій чоловікові.
Джерело:інстаграм королівської сім'ї
Букінгемський палац оприлюднив зворушливий допис у пам'ять про принца Філіпа, що помер 9 квітня. Королівська сім'я поділилась фото, що зробили 5 років тому на честь днів народжень Єлизавети ІІ та герцога Единбурзького.
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Зворушливе фото подружжя
Ця портретна світлина була зроблена у 2016 році, коли королеві виповнилось 90, а принцові Філіпу – 95. Під фото родина поділилась частиною промови Єлизавети II з нагоди золотого весілля.
Він, що доволі просто, був моєю силою і залишається усі ці роки, і я, і вся його сім'я, і ця країна, і багато інших, заборгували йому більше, ніж він коли-небудь вимагатиме, або ми коли-небудь дізнаємось,
– сказала королева у 1997 році.
1997 року королівське подружжя святкувало 50 річницю з дня весілля, а промова королеви Єлизавети II була присвячена саме чоловікові.
Королівська сім'я додала у дописі: "На коронації королеви в 1953 році герцог Единбурзький поклявся "служити життям і здоров'ям" Її Величності. Герцог був відданим чоловіком майже 70 років, від оголошення Її Величності королевою в 1952 до його смерті".
Помер принц Філіп
- Нагадаємо, чоловік британської королеви Єлизавети II помер зранку 9 квітня 2021 року. Причина невідома.
- Королівська родина відреагувала на втрату чоловіка, батька та дідуся.
- Похорон принца Філіпа, скоріш за все, не буде державним, а військовим, за бажанням небіжчика.
- Пам'ять герцога вшанували принц Гаррі та Меган Маркл.
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