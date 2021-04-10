На офіційній сторінці Букінгемського палацу опублікували зворушливе фото принца Філіпа та Єлизавети II. Також там оприлюднили частину виступу королеви 1997 року, присвяченій чоловікові.

Букінгемський палац оприлюднив зворушливий допис у пам'ять про принца Філіпа, що помер 9 квітня. Королівська сім'я поділилась фото, що зробили 5 років тому на честь днів народжень Єлизавети ІІ та герцога Единбурзького.

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Зворушливе фото подружжя

Ця портретна світлина була зроблена у 2016 році, коли королеві виповнилось 90, а принцові Філіпу – 95. Під фото родина поділилась частиною промови Єлизавети II з нагоди золотого весілля.

Він, що доволі просто, був моєю силою і залишається усі ці роки, і я, і вся його сім'я, і ця країна, і багато інших, заборгували йому більше, ніж він коли-небудь вимагатиме, або ми коли-небудь дізнаємось,

– сказала королева у 1997 році.

1997 року королівське подружжя святкувало 50 річницю з дня весілля, а промова королеви Єлизавети II була присвячена саме чоловікові.

Королівська сім'я додала у дописі: "На коронації королеви в 1953 році герцог Единбурзький поклявся "служити життям і здоров'ям" Її Величності. Герцог був відданим чоловіком майже 70 років, від оголошення Її Величності королевою в 1952 до його смерті".

Помер принц Філіп