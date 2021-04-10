Королевская семья распространила трогательное фото принца Филиппа и Елизаветы II
На официальной странице Букингемского дворца опубликовали трогательное фото принца Филиппа и Елизаветы II. Также там обнародовали часть выступления королевы 1997 года, посвященного мужу.
Источник:инстаграм королевской семьи
Букингемский дворец обнародовал трогательное сообщение в память о принце Филиппе, который умер 9 апреля. Королевская семья поделилась фото, что сделали 5 лет назад в честь дней рождения Елизаветы II и герцога Эдинбургского.
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Трогательное фото супругов
Эта портретная фотография была сделана в 2016 году, когда королеве исполнилось 90, а принцу Филиппу – 95. Под фото семья поделилась частью речи Елизаветы II по случаю золотой свадьбы.
Он, что достаточно просто, был моей силой и остается все эти годы, и я, и вся его семья, и эта страна, и многие другие, задолжали ему больше, чем он когда-либо будет требовать, или мы когда-нибудь узнаем,
– сказала королева в 1997 году.
В 1997 году королевская чета праздновала 50 годовщину со дня свадьбы, а речь королевы Елизаветы II была посвящена именно мужу.
Королевская семья добавила в заметке: "На коронации королевы в 1953 году герцог Эдинбургский поклялся "служить жизнью и здоровьем" Ее Величеству. Герцог был преданным мужем почти 70 лет, от объявления Ее Величества королевой в 1952 году до его смерти".
Умер принц Филипп
- Напомним, супруг британской королевы Елизаветы II умер утром 9 апреля 2021 года. Причина неизвестна.
- Королевская семья отреагировала на потерю мужа, отца и дедушки.
- Похороны принца Филиппа, скорее всего, не будут государственными, а военными, по желанию покойника.
- Память герцога почтили принц Гарри и Меган Маркл.
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