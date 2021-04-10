На официальной странице Букингемского дворца опубликовали трогательное фото принца Филиппа и Елизаветы II. Также там обнародовали часть выступления королевы 1997 года, посвященного мужу.

Букингемский дворец обнародовал трогательное сообщение в память о принце Филиппе, который умер 9 апреля. Королевская семья поделилась фото, что сделали 5 лет назад в честь дней рождения Елизаветы II и герцога Эдинбургского.

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Трогательное фото супругов

Эта портретная фотография была сделана в 2016 году, когда королеве исполнилось 90, а принцу Филиппу – 95. Под фото семья поделилась частью речи Елизаветы II по случаю золотой свадьбы.

Он, что достаточно просто, был моей силой и остается все эти годы, и я, и вся его семья, и эта страна, и многие другие, задолжали ему больше, чем он когда-либо будет требовать, или мы когда-нибудь узнаем,

– сказала королева в 1997 году.

В 1997 году королевская чета праздновала 50 годовщину со дня свадьбы, а речь королевы Елизаветы II была посвящена именно мужу.

Королевская семья добавила в заметке: "На коронации королевы в 1953 году герцог Эдинбургский поклялся "служить жизнью и здоровьем" Ее Величеству. Герцог был преданным мужем почти 70 лет, от объявления Ее Величества королевой в 1952 году до его смерти".

Умер принц Филипп