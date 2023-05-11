Зворушливо до мурах: король Чарльз і Камілла поділилися милим відео за підсумками коронації

Букінгемський палац опублікував миле відео, зняте в день коронації короля Чарльза та королеви Камілли та під час святкувань. Ці кадри можуть зворушити та довести до сліз кожного.

Зазначимо, що зараз король і королева мають невелику відпустку. Водночас у твіттері королівської родини поділилися роликом з найщемливішими моментами з дня коронації Чарльза ІІІ.

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Десятки тисяч людей зібралися в центрі Лондона, щоб побачити помпезне видовище історичного сходження короля на престол. Чарльзу та Каміллі аплодували, коли вони проїхали вулицями в кареті, а потім вийшли на балкон Палацу у блискучих коронах.

Також у відео є кадри, які були зроблені наступного дня в межах святкування та під час коронаційного концерту у Віндзорі.

Особливо зворушливим є кадр, де принц Уельський та старший син короля Вільям вимовляє промову на честь коронації батька. Ще один милий момент – коли принца Джорджа зняли, як він танцює зі своїм дідусем на концерті.

До слова, на сторінці британської королівської родини опублікували перші портрети короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли. Тепер вони офіційно позували у новому статусі з коронами на головах.

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