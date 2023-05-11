Зазначимо, що зараз король і королева мають невелику відпустку. Водночас у твіттері королівської родини поділилися роликом з найщемливішими моментами з дня коронації Чарльза ІІІ.
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Десятки тисяч людей зібралися в центрі Лондона, щоб побачити помпезне видовище історичного сходження короля на престол. Чарльзу та Каміллі аплодували, коли вони проїхали вулицями в кареті, а потім вийшли на балкон Палацу у блискучих коронах.
Також у відео є кадри, які були зроблені наступного дня в межах святкування та під час коронаційного концерту у Віндзорі.
Особливо зворушливим є кадр, де принц Уельський та старший син короля Вільям вимовляє промову на честь коронації батька. Ще один милий момент – коли принца Джорджа зняли, як він танцює зі своїм дідусем на концерті.
До слова, на сторінці британської королівської родини опублікували перші портрети короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли. Тепер вони офіційно позували у новому статусі з коронами на головах.
Як пройшла коронація Чарльза ІІІ: головне
- У Великій Британії вперше за 70 років відбувається офіційна церемонія коронації Чарльза ІІІ. Вона розпочалася 6 травня з ходи до Вестмінстерського абатства і триватиме три дні. Станом на 14:00 старший син Єлизавети ІІ офіційно став королем.
- Новий король склав коронаційну присягу перед усім світом – дав обітницю правити згідно з законом, здійснювати правосуддя з милосердям і підтримувати англіканську церкву. Архієпископ Кентерберійський виконав ритуал помазання олією. Цей момент вважається найсвященнішою частиною служби, тому його не транслюють по телебаченню.
- У кульмінаційний момент Чарльза ІІІ одягли у священні коронаційні ризи і вручили символи монархії – кулю, коронаційний перстень, скіпетри та інші. Лише після цього архієпископ Кентерберійський поклав на голову короля корону Святого Едуарда, яка належала Єлизаветі ІІ.
- Громада вигукувала "Боже, бережи короля", дзвонили абатські дзвони та лунали фанфари. По всій Великій Британії салютують зі зброєю, щоб відзначити цей момент.
- Додамо, що після нього коронували його дружину Каміллу. Тепер вона офіційно стала королевою. Зазначимо, що для важливої події Камілла обрала особливе вбрання – дві мантії, одна з яких була пошита ще 70 років тому і належала Єлизаветі ІІ.