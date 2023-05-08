Учора, 7 травня, продовжилися святкування коронації Чарльза ІІІ. Принц Вільям та Кейт Міддлтон вийшли до британців, які зібрались на Великий обід у Віндзорі.

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Кейт Міддлтон втішила дівчинку

Королівське подружжя прогулювалось, спілкувалося з людьми. Кейт Міддлтон в один момент підійшла до дівчинки, яка від емоцій розплакалась перед принцесою.

Кетрін присіла, запропонувала свої обійми й сказала: "Хочеш, обійму?". На що дівчинка погодилась й відповіла: "Так, будь ласка". Чарівний момент потрапив на відео, яке розлетілося в мережі.

Кейт Міддлтон втішила заплакану дівчинку: відео

На зустрічі з підданими Кейт Міддлтон погоджувалась на чимало селфі й фото з британцями, хоч це й заборонено протоколом. Та королівська родина вже не вперше порушує це правило: на зустрічі з українськими біженцями принц Вільям теж погоджувався робити спільні фото.

Зауважимо, принцеса Уельська постала на зустрічі у чорних джинсах-скіні від LK Bennett, білій кофтинці та небесно-блакитному жакеті Reiss поверх. Вона розпустила волосся та зробила денний макіяж.