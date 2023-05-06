Чарльз III став 40-м монархом, коронованим у Вестмінстерському абатстві. Саме там останні 900 років проходять церемонії коронації. Службу провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.
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Чарльз III офіційно став королем Сполученого Королівства
Новий король склав коронаційну присягу перед усім світом – дав обітницю правити згідно з законом, здійснювати правосуддя з милосердям і підтримувати англіканську церкву. Архієпископ Кентерберійський виконав ритуал помазання олією апельсина, троянди, кориці, мускусу та амбри. Цей момент вважається найсвященнішою частиною служби, тому його не транслюють по телебаченню.
У кульмінаційний момент Чарльза ІІІ одягли у священні коронаційні ризи і вручили символи монархії – кулю, коронаційний перстень, скіпетри та інші. Лише після цього архієпископ Кентерберійський поклав на голову короля корону Святого Едуарда, яка належала Єлизаветі ІІ.
Чарльз III офіційно став королем / Фото Sky News
Чарльз III офіційно став королем / Фото Sky News
Громада вигукувала "Боже, бережи короля", дзвонили абатські дзвони та лунали фанфари. По всій Великій Британії салютують зі зброєю, щоб відзначити цей момент.
Збройний салют біля Тауерського мосту в Лондоні / Фото Sky News
Головне про коронацію Чарльза ІІІ
- Чарльза ІІІ офіційно проголосили королем Великої Британії 10 вересня 2022 року, після смерті Її Величності. Проте лише через 8 місяців він офіційно став королем Сполученого Королівства.
- Святкування коронації триватиме три дні, тож британці отримають додатковий вихідний день у понеділок, 8 травня.
- Експерти кажуть, що коронація Чарльза ІІІ стала найдорожчою в історії Великої Британії та обійшлася в п'ять разів дорожче, ніж коронація Єлизавети ІІ в перерахунку на сучасні гроші. Це близько 250 мільйонів фунтів стерлінгів, більшість з яких витратили на масштабні заходи безпеки.