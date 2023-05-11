Отметим, что сейчас у короля и королевы небольшой отпуск. В твиттере королевской семьи поделились роликом с самыми щемящими моментами со дня коронации Чарльза ІІІ.
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Десятки тысяч человек собрались в центре Лондона, чтобы увидеть помпезное зрелище исторического восхождения короля на престол. Чарльзу и Камилле аплодировали, когда они проехали по улицам в карете, а затем вышли на балкон Дворца в блестящих коронах.
Также в видео есть кадры, сделанные на следующий день в рамках празднования и во время коронационного концерта в Виндзоре.
Особенно трогателен кадр, где принц Уэльский и старший сын короля Уильям произносит речь в честь коронации отца. Еще один милый момент – когда принца Джорджа сняли, как он танцует со своим дедушкой на концерте.
Кстати, на странице британской королевской семьи опубликовали первые портреты короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы. Теперь они официально позировали в новом статусе с коронами на изголовье.
Как прошла коронация Чарльза ІІІ: главное
- В Великобритании впервые за 70 лет проходит официальная церемония коронации Чарльза III. Она началась 6 мая с шествия в Вестминстерское аббатство и продлится три дня. По состоянию на 14:00 старший сын Елизаветы II официально стал королем.
- Новый король принял коронационную присягу перед всем миром – дал обет править по закону, совершать правосудие с милосердием и поддерживать англиканскую церковь. Архиепископ Кентерберийский совершил ритуал помазания маслом. Этот момент считается самой священной частью службы, потому его не транслируют по телевидению.
- В кульминационный момент Чарльза ІІІ надели в священные коронационные ризы и вручили символы монархии – шар, коронационное кольцо, скипетры и другие. Лишь после этого архиепископ Кентерберийский возложил на голову короля корону Святого Эдуарда, принадлежавшую Елизавете II.
- Община восклицала "Боже, храни короля", звонили аббатские колокола и звучали фанфары. По всей Великобритании салютуют с оружием, чтобы отметить этот момент.
- Добавим, что после него короновали его жену Камиллу. Теперь она официально стала королевой. Отметим, что для важного события Камилла выбрала особый наряд – две мантии, одна из которых была сшита еще 70 лет назад и принадлежала Елизавете II.