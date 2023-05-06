6 травня 2023 року розпочалась найграндіозніша подія цього року у Великій Британії. Сьогодні коронують Чарльза III, який посів престол після смерті його матері, Єлизавети II. Чарльз III є найстаршим королем в історії – він став монархом у 73 роки. 24 Канал збирає найкращі кадри, фото й відео з події, які варто побачити.

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Від 6 до 8 травня цього року відбуватимуться урочисті святкування. З цієї нагоди у всіх британців ці дні вважаються вихідними. На церемонію коронування збереться близько 2 тисячі гостей. Це члени королівської родини Британії, інших монарших родин та лідери дружніх країн. За подією слідкують мільйони людей. Лондонці та гості міста побачать коронаційну процесію, якщо перебуватимуть вздовж маршруту.

По Великій Британії встановили близько 30 великих екранів, де транслюватимуть подію. Також прямий ефір йде на кількох британських телеканалах, радіо та соціальних мережах.

Коронація Чарльза III – фото і відео

У Лондоні коронують Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронують Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронують Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронують Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронують Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронують Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронують Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронують Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронують Чарльза ІІІ / Скриншот з відео

У Лондоні коронують Чарльза ІІІ / Скриншот з відео