Коронаційна служба розпочалася о 13:00 за київським часом, її провів архієпископ Кентенберійський Джастін Велбі. На церемонії були присутні члени королівської родини та запрошені гості, які приїхали до Лондона з усього світу.
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Камілла офіційно стала королевою
Після коронації Чарльза III офіційно коронували його дружину Каміллу. Церемонія коронації Його Величності тривала понад годину, а коронація Її Величності була дуже лаконічною. Архієпископ Кентерберійський помазав її, вручив регалії: перстень, жезл і скіпетр, а після цього поклав на її голову корону.
Камілла офіційно стала королевою / Скриншот з відео
- Нагадаємо, після смерті Єлизавети II Камілла отримала титул королеви-консорт.
- 4 квітня Букінгемський палац випустив квіткову листівку-запрошення, яка показала, що Каміллу всі вважатимуть королевою після коронації. Варто зазначити, що її розіслали всім запрошеним гостям.
- Ще в жовтні всі обговорювати те, що з титулу дружини Чарльза III хочуть прибрати слово "консорт". Це планували зробити з допомогою королівських помічників до коронації, так і вийшло.