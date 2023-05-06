Коронаційна служба розпочалася о 13:00 за київським часом, її провів архієпископ Кентенберійський Джастін Велбі. На церемонії були присутні члени королівської родини та запрошені гості, які приїхали до Лондона з усього світу.

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Камілла офіційно стала королевою

Після коронації Чарльза III офіційно коронували його дружину Каміллу. Церемонія коронації Його Величності тривала понад годину, а коронація Її Величності була дуже лаконічною. Архієпископ Кентерберійський помазав її, вручив регалії: перстень, жезл і скіпетр, а після цього поклав на її голову корону.



Камілла офіційно стала королевою / Скриншот з відео