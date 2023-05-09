На сторінці британської королівської родини опублікували перші портрети короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли. Тепер вони офіційно позували у новому статусі.
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Портрети короля та королеви
Чарльз ІІІ позував перед камерою на троні в коронаційному вбранні. Він постає в хутряній Імператорській мантії з малюнками орла, лілії та емблемами.
Не забуто й про коронаційні деталі: корона Британської імперії, Сфера суверена та Скіпетр з хрестом у руках.
Чарльз ІІІ / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Королева Камілла позувала стоячи. Вона зображена в білій шовковій сукні з вишивкою золотими та срібними нитками. Її вбрання розроблене дизайнером Брюсом Олдфілдом, який шив одяг для принцеси Діани. Поверх сукні Камілли теж накинута мантія та на голові – корона королеви Марії.
Камілла / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Спільне фото британської монаршої родини
Букінгемський палац також презентував спільний портрет британської королівської родини. На ньому зображені: герцог Кентський, герцогиня і герцог Глостерські, віцеадмірал сер Тімоті Лоренс, принцеса Анна, король Чарльз III, королева Камілла, принц і принцеса Уельські, герцогиня Единбурзька, принцеса Олександра Кентська і герцог Единбурзький (зліва направо).
На світлині немає двох членів сім'ї: це принц Ендрю та принц Гаррі. Вони відійшли від обов'язків монаршої родини, тому не позували для фото.
Уся королівська родина / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Що відомо про коронацію
- Масштабна подія в історії Великої Британії відбулась 6 травня. На церемонію запросили близько 2 тисяч осіб з усіх куточків світу: це всі члени британської родини, королівські сім'ї Європи, світові лідери. Від України коронацію відвідала перша леді Олена Зеленська та Денис Шмигаль.
- Коронування проходило у Вестмінстерському абатстві. Чарльз ІІІ склав коронаційну присягу, його помастили олією, вручили регалії й коронували. Дружина монарха – Камілла теж стала королевою.
- Урочиста церемонія завершилась виходом британської королівської родини на балкон.