На сторінці британської королівської родини опублікували перші портрети короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли. Тепер вони офіційно позували у новому статусі.

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Портрети короля та королеви

Чарльз ІІІ позував перед камерою на троні в коронаційному вбранні. Він постає в хутряній Імператорській мантії з малюнками орла, лілії та емблемами.

Не забуто й про коронаційні деталі: корона Британської імперії, Сфера суверена та Скіпетр з хрестом у руках.



Чарльз ІІІ / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Королева Камілла позувала стоячи. Вона зображена в білій шовковій сукні з вишивкою золотими та срібними нитками. Її вбрання розроблене дизайнером Брюсом Олдфілдом, який шив одяг для принцеси Діани. Поверх сукні Камілли теж накинута мантія та на голові – корона королеви Марії.



Камілла / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Спільне фото британської монаршої родини

Букінгемський палац також презентував спільний портрет британської королівської родини. На ньому зображені: герцог Кентський, герцогиня і герцог Глостерські, віцеадмірал сер Тімоті Лоренс, принцеса Анна, король Чарльз III, королева Камілла, принц і принцеса Уельські, герцогиня Единбурзька, принцеса Олександра Кентська і герцог Единбурзький (зліва направо).

На світлині немає двох членів сім'ї: це принц Ендрю та принц Гаррі. Вони відійшли від обов'язків монаршої родини, тому не позували для фото.



Уся королівська родина / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Що відомо про коронацію