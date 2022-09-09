Знаменита пісня "Боже, бережи королеву" тепер звучатиме по-іншому. Після смерті Її Величності в Лондоні заспівали про її спадкоємця – короля Чарльза III.
Важливо Єлизавета II померла: все, що відомо зараз
Словами "Боже, бережи короля" піддані зустрічали Чарльза III, коли він прибув з Шотландії до Букінгемського палацу. Британці оплакують смерть королеви та висловлюють пошану новому монарху.
"Боже, бережи короля" вперше заспівали в Лондоні
"Боже, бережи короля" вперше за 70 років пролунала увечері в п'ятницю в соборі Святого Петра в Лондоні. Оновлену версію гімну Великої Британії виконали після годинної панахиди за королевою Єлизаветою ІІ.
До виконання гімну долучився не лише хор, але й ті, хто прийшов на панахиду. До слова, таких було чимало – увесь собор був заповнений людьми.
"Боже, бережи короля" виконали у Лондоні: дивіться відео
Перший день правління короля Чарльза: що відомо
- Чарльз перейняв владу після смерті матері Єлизавети II. Це сталося 8 вересня 2022 року. Він є найстарішим спадкоємцем в історії Великої Британії.
- Чарльз був поруч з матір'ю в останні хвилини її життя в замку Балморал, що в Шотландії.
- 9 вересня новий король вже прибув до Лондона, де перед воротами Букінгемського палацу зустрівся з підданими та поглянув на квіти, які принесли британці.
- До палацу Його Величність приїхав на чорному автомобілі прямо з аеропорту. Піддані короля одразу зустріли нового главу держави та Співдружності нації вигуками та гаслами "Боже, храни короля!" та "Гіп-гів ура!".
- Згодом король провів першу аудієнцію у Букінгемському палаці. Чарльз зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс, яку королева встигла призначити на посаду 6 вересня.
- Після цієї зустрічі король виступив з першим посланням до нації. У ньому Чарльз згадав і свою покійну матір, і синів Вільяма та Гаррі. Король передав своєму старшому сину свій титул принца Уельського. Після того, як британська корона перейшла Чарльзу, Вільям став наступником престолу.
- Вже завтра, 10 вересня, о 10:00 його офіційно проголосять королем Чарльзом III. Це станеться в Сент-Джеймському палаці в Лондоні перед церемоніальним органом, відомим як Рада з вступу на посаду.