Знаменита пісня "Боже, бережи королеву" тепер звучатиме по-іншому. Після смерті Її Величності в Лондоні заспівали про її спадкоємця – короля Чарльза III.

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Словами "Боже, бережи короля" піддані зустрічали Чарльза III, коли він прибув з Шотландії до Букінгемського палацу. Британці оплакують смерть королеви та висловлюють пошану новому монарху.

"Боже, бережи короля" вперше заспівали в Лондоні

"Боже, бережи короля" вперше за 70 років пролунала увечері в п'ятницю в соборі Святого Петра в Лондоні. Оновлену версію гімну Великої Британії виконали після годинної панахиди за королевою Єлизаветою ІІ.

До виконання гімну долучився не лише хор, але й ті, хто прийшов на панахиду. До слова, таких було чимало – увесь собор був заповнений людьми.

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