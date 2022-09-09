Знаменитая песня "Боже, храни королеву" теперь будет звучать по-другому. После смерти Ее Величества в Лондоне спели о ее наследнике – короле Чарльзе III.

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Словами "Боже, храни короля" подданные встречали Чарльза III, когда он прибыл из Шотландии в Букингемский дворец. Британцы оплакивают смерть королевы и выражают уважение новому монарху.

"Боже, храни короля" впервые спели в Лондоне

"Боже, храни короля" впервые за 70 лет прозвучала вечером в пятницу в соборе Святого Петра в Лондоне.

"Боже, храни короля" исполнили в Лондоне: смотрите видео

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