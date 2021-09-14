Після того, як батько Брітні Спірс подав документи про відмову від опікунства, відома артистка офіційно оголосила про заручини з бойфрендом, Семом Асгарі. Новину прокоментував колишній чоловік зірки.
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Екскоханий Брітні Спірс відреагував на новину про заручини
Слова Кевіна Федерлайна передав його адвокат. Чоловік наголосив, що тільки радий за колишню дружину та новий, зовсім інший період у її житті.
Кевін дуже радий за Брітні й бажає їй і Сему щасливого спільного майбутнього. Ця новина свідчить про те, що в її житті відбуваються позитивні події, оскільки вона починає все більше його контролювати,
– зізнався колишній чоловік артистки.
Заручини Брітні Спірс: що відомо
- Перші чутки про можливе заміжжя американської знаменитості з'явилися у липні. Тоді Брітні побачили біля кав'ярні з великою каблучкою на безіменному пальці.
- Вже 12 вересня Спірс оголосила про заручини з Семом Асгарі та продемонструвала кільце. Ймовірно, пара очікувала відмови Джеймі Спірса від опікунства над донькою.
- Шанувальники почали засипати співачку порадами про те, що їй варто підписати шлюбний договір з Семом Асгарі. Він з гумором відреагував на ці коментарі: "Звичайно, ми підпишемо шлюбний договір, щоб захистити мій джип і колекцію взуття на випадок, якщо вона одного разу кине мене".