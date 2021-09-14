Після того, як батько Брітні Спірс подав документи про відмову від опікунства, відома артистка офіційно оголосила про заручини з бойфрендом, Семом Асгарі. Новину прокоментував колишній чоловік зірки.

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Екскоханий Брітні Спірс відреагував на новину про заручини

Слова Кевіна Федерлайна передав його адвокат. Чоловік наголосив, що тільки радий за колишню дружину та новий, зовсім інший період у її житті.

Кевін дуже радий за Брітні й бажає їй і Сему щасливого спільного майбутнього. Ця новина свідчить про те, що в її житті відбуваються позитивні події, оскільки вона починає все більше його контролювати,

– зізнався колишній чоловік артистки.

Зверніть увагу. Брітні Спірс та Кевін Федерлайн перебували у шлюбі з 2004 до 2007 року. У пари народилося двоє синів – Шон і Джейден. Пара розлучилася через "нерозв'язані суперечності". Спершу артистка мала право опікуватися дітьми, але згодом її визнали недієздатною. Кевін Федерлайн отримав одноосібне право опіки над синами. Попри суперечки колишнього подружжя через аліменти, колишній чоловік Брітні Спірс підтримує її у справі щодо боротьби проти опікунства батька. Він завжди зазначає, що бажає зірці тільки найкращого.

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