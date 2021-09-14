После того, как отец Бритни Спирс подал документы об отказе от опекунства, известная артистка официально объявила о помолвке с бойфрендом, Сэмом Асгари. Новость прокомментировал бывший муж звезды.

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Экс-возлюбленный Бритни Спирс отреагировал на новость о помолвке

Слова Кевина Федерлайна передал его адвокат. Мужчина отметил, что рад за бывшую жену и новый, совсем другой период в ее жизни.

Кевин очень рад за Бритни и желает ей и Сэму счастливого совместного будущего. Эта новость свидетельствует о том, что в ее жизни происходят позитивные события, поскольку она начинает все больше ее контролировать,

– признался бывший муж артистки.

Обратите внимание. Бритни Спирс и Кевин Федерлайн состояли в браке с 2004 по 2007 год. У пары родилось двое сыновей – Шон и Джейден. Пара рассталась из-за "неразрешимых противоречий". Сначала артистка имела право заниматься детьми, но впоследствии ее признали недееспособной. Кевин Федерлайн получил единоличное право опеки над сыновьями.



Несмотря на споры бывших супругов из-за алиментов, бывший муж Бритни Спирс поддерживает ее в деле по борьбе против опекунства отца. Он всегда отмечает, что желает звезде только самого лучшего.

Помолвка Бритни Спирс: что известно