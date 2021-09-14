После того, как отец Бритни Спирс подал документы об отказе от опекунства, известная артистка официально объявила о помолвке с бойфрендом, Сэмом Асгари. Новость прокомментировал бывший муж звезды.
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Экс-возлюбленный Бритни Спирс отреагировал на новость о помолвке
Слова Кевина Федерлайна передал его адвокат. Мужчина отметил, что рад за бывшую жену и новый, совсем другой период в ее жизни.
Кевин очень рад за Бритни и желает ей и Сэму счастливого совместного будущего. Эта новость свидетельствует о том, что в ее жизни происходят позитивные события, поскольку она начинает все больше ее контролировать,
– признался бывший муж артистки.
Помолвка Бритни Спирс: что известно
- Первые слухи о возможном замужестве американской знаменитости появились в июле. Тогда Бритни увидели возле кофейни с большим кольцом на безымянном пальце.
- Уже 12 сентября Спирс объявила о помолвке с Сэмом Асгари и продемонстрировала кольцо. Вероятно, пара ожидала отказа Джейми Спирса от опекунства над дочерью.
- Поклонники начали засыпать певицу советами о том, что ей стоит подписать брачный договор с Сэмом Асгари. Он с юмором отреагировал на эти комментарии: "Конечно, мы подпишем брачный договор, чтобы защитить мой джип и коллекцию обуви на случай, если она однажды бросит меня".