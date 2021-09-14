Кейт Гадсон виходить заміж

Початок осені 2021 багатий на щасливі новини від знаменитостей. Американська акторка Кейт Гадсон також поділилась радісною звісткою.

До слова Брітні Спірс виходить заміж: наречений відреагував на поради про шлюбний контракт

Зірка оголосила про заручини з бойфрендом, Денні Фудзікавою. Вона опублікувала романтичне спільне фото, яке зробила на вершині гори.

Кейт Гадсон та Денні Фудзікава позували в обіймах та з усмішками. Акторка поклала руку з обручкою на груди бойфренда, продемонструвавши прикрасу.

Поїхали,

– лаконічно написала Гадсон під фото.



Кейт Гадсон заручилась з Денні Фудзікавою / Фото з інстаграму зірки

Що відомо про стосунки Кейт Гадсон та Денні Фудзікави

Пара довго була в дружніх стосунках, однак вони плавно перейшли у романтичні приблизно наприкінці 2016 року.

У цивільному шлюбі у Кейт Гадсон та Денні Фудзікави народилась спільна донька – Рені. У жовтні їй виповниться вже 3 роки.



Кейт Гадсон і Денні Фудзікава / Фото з інстаграму зірки

Зазначимо, що Кейт Гадсон одружиться вже вдруге. Перед цим вона перебувала в шлюбі з музикантом Крісом Робінсоном. У цих стосунках зірка стала мамою сина Райдера, а також народила другого сина від іншого чоловіка – Метью Беллані.

Денні Фудзікава – колишній соліст та гітарист гурту Chief. Згодом він заснував студію звукозапису – Lightwave Records.