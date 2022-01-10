Кінець корпоративам: як Юрій Нікітін відреагував на скандал Віки та Слави з "НеАнгелів"

Гурт "НеАнгели" розпався ще в березні 2021 року. Віка Смеюха і Слава Камінська мали б виступати разом лише на приватних заходах. Однак після публічного скандалу співачок цей план продюсера Юрія Нікітіна провалився.

У листопаді між ексучасницями гурту "НеАнгели" спалахнув конфлікт. Вікторія на камеру розрізала торт з зображенням Слави Камінської і зізналась, що вона "не така вже й гірка". Після цього відео між артистками панує справжня ворожнеча, яка чи не найбільше розчарувала продюсера гурту Юрія Нікітіна.

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Як Юрій Нікітін відреагував на скандал Віки і Слави з "НеАнгелів"

Продюсер відпустив дівчат у сольне плавання і не планував випускати з ними нові пісні. Однак як він, так і експідопічні хотіли заробляти на "НеАнгелах" – виступати на приватних вечірках і корпоративах. Тепер це неможливо.

Ми завершили співпрацю, але в нас були плани працювати в "НеАнгелах". Після цього інциденту в нас призупинилася робота в колективі. Тобто ми тепер не лише публічно не виступаємо, а й не виступаємо на корпоративах,

– розповіла Вікторія Смеюха.

За словами артистки, їй "було тривожно" виправдовуватися перед Нікітіним за скандал, який обговорювали всі українські ЗМІ. Однак Віка заявила колишньому наставнику, що відтепер вона сольна артистка і може говорити все, що хоче.

"Юра сказав: "Чому ти зі мною не поговорила цього дня?" Я кажу: "Ну, я прийняла рішення поспілкуватися зі своєю аудиторією через соцмережі. Юро, ти ж завжди говорив, що я кажу, як відчуваю, і я сьогодні кажу те, що хочу", – пояснила Віка з "НеАнгелів".

Юрій Нікітін з "НеАнгелами" / Фото з інстаграму продюсера

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Віка з "НеАнгелів" зізналась, хто підкинув ідею з тортом

Співачка вкотре запевнила, що торт з зображенням Слави Камінської – це не піар-хід її команди. Скандальний десерт їй нібито передали фани, які відчули напругу, що панувала в колективі всі 15 років. Вони сказали артистці: "Віко, давай їж, бо якщо ти цього не зробиш, то з'їдять тебе".

Ця ситуація була дана мені згори. Ніхто з моєї команди не припускав, що хтось подарує мені торт… Для мене це було дико. Я не розуміла, навіщо мені бачити його та ще й їсти,

– зізналась Вікторія.

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