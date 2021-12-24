Співак та чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес здивував фанатів новою публікацією. Він поділився іронічним відео з тортом, чим потролив скандал у гурті "НеАнгели".

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Дантес повторив відео з тортом

Виконавець повторив ситуацію, де йому начебто приносять солодощі від фанів. Однак цього разу на торті було зображення Вікторії Смеюхи. Дантес відрізав собі шматок з обличчям та покуштував.

Нагадаємо, свого часу таке саме відео зняла Вікторія Смеюха, але з тортом, на якому було зображене обличчя Слави Камінської. Цей ролик розпочав гучний та публічний скандал між колишніми солістками "НеАнгелів", що триває й досі.

У підписі до фото чоловік повністю повторив не слова Смеюхи, а вже Слави Камінської, яка назвала відео "вульгарним".

Реакція мережі

Співачка Слава Камінська не пройшла повз іронічного ролика й написала: "Вово, ти граєш краще! Станіславському стало трохи легше. Номерок кондитера скинь". Фразою зі своєї пісні пост прокоментував Монатік: "Зашиваю душу! +380953821".

Щоправда, решта шанувальників здебільшого були спантеличені відео:

"Я одна не в темі?";

"Яким там боком Дантес у цій історії?";

"Новий проєкт "Зірки обговорюють колег", ведучий – Володимир Дантес";

"Оце так поворот";

"Ти програв парі Славі?";

"Ну і до чого це? Це тобі треба піарницю звільнити. Віка – шикарна";

"Конкурси цікаві".

Текст публікації Дантеса

Мені здавалося, що історія гурту "НеАнгели" – це був гарний роман. Ціла музична епоха, яка мала закінчитися красиво.

Я дуже люблю гумор і він – зовсім різний, але це, як мінімум, не смішно. Це вульгарно Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає любов і повагу до всіх своїх і моїх шанувальників.

Ну що ж, саме так Віка вирішила в черговий раз, але вже символічно висловити свою подяку групі, з якою вона пропрацювала так багато років і це її "дякую" команді, яка так багато для неї зробила. P.S. А я вас не підведу! З любов'ю ваш Дантес. І так. Звільни піарницю. Хайпу навела, але чи в плюс він?